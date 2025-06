L’Euro féminin réveille la passion du ballon chez les Jurassiennes

A l’approche de la grand-messe du ballon rond féminin, l’engouement va grandissant… l’Euro féminin de football se tient du 2 au 27 juillet en Suisse. Les matches se joueront dans huit villes différentes, dont Bâle et Berne, ainsi que Genève et Sion pour la Suisse romande. Notre équipe nationale ouvrira ces joutes continentales contre la Norvège le 2 juillet au Parc St-Jacques.

L’Association jurassienne de football avait affirmé dernièrement qu’elle voulait surfer sur cet événement pour attirer de nouvelles joueuses et développer le football féminin dans notre région. La mission va bon train, selon Cassie Oeuvray, membre de l’AJF : « J’ai plusieurs retours de nouvelles licenciées qui vont arriver la saison prochaine », affirme-t-elle, en ajoutant que de nouvelles équipes féminines juniors seront créées, « en tout cas 2-3 ». Selon la responsable du football féminin à l’AJF, cet engouement est dû à la médiatisation autour de l’Euro féminin d’une part, et à l’investissement de plusieurs clubs qui ont proposé des entraînements et des journées de découverte pour les filles qui souhaitent taper dans le ballon d'autre part.