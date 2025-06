Les SR Delémont annoncent une grande lessive

Le président Patrick Fleury avait prévenu qu’il fallait s’attendre à du mouvement dans le vestiaire des SRD pour répondre aux « erreurs de casting » de la saison écoulée. Les SR Delémont, relégués en 1re Ligue, annoncent ce vendredi une grande lessive au sein de leur effectif. Le club jurassien se sépare notamment de plusieurs titulaires : le gardien Steven Oberle, les milieux de terrain Martin François (voir notre article), Mouhamed Coulibaly, Valton Behrami et Dennis Wyder, ainsi que les attaquants Sofiane Achour et Altin Shala dont le départ à Sion en Super League avait déjà été annoncé. Le gardien Léonard Joliat (une seule apparition cette saison) ainsi que les ailiers Johan Kury et Abdoulaye Traoré (une seule entrée) quittent aussi la formation delémontaine. Après avoir maintenu l’entraîneur Anthony Sirufo dans ses fonctions, les SR Delémont annoncent en revanche se séparer de son assistant Maïk Hirschi en poste depuis 2023. Le chantier de reconstruction durant l'été s'annonce conséquent. /comm-jpi