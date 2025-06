Les finales juniors de la Coupe jurassienne ont pris l’eau

Le club du Jura bernois s’est imposé 4-2. La finale des juniors D9 entre les SR Delémont et Lugnez-Damphreux a dû être arrêtée à la pause en raison d’un terrain gorgé d’eau et devenu impraticable. Cette rencontre, tout comme les finales des juniors C et B ont été renvoyées à lundi, sur ce même terrain de Rebeuvelier. /jpi