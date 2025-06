Le FC Ajoie-Monterri finit sur une bonne note

La soirée de fin de saison sera bonne pour le FC Ajoie-Monterri. L’équipe jurassienne a gagné 4-0 à Dornach samedi soir, lors de la dernière journée du championnat de 2e ligue interrégionale de football. Sous une chaleur étouffante, le FCAM a signé un début de match tonitruant pour s’adjuger une victoire finalement méritée. Un doublé de Naoufel El Mouzili et une réussite de Roman Huber ont permis aux Ajoulots de mener de trois longueurs après 20 minutes de jeu seulement. Les hommes de Thierry Payet ont encore enfoncé le clou grâce à un but de Joris Gester en fin de match. Le FCAM boucle l’exercice 2024/2025 au 7e rang et peut regretter une fin de saison ratée avec seulement quatre points engrangés sur les 27 possibles depuis mi-avril. /mle