Aurélien Chappuis retourne à Yverdon

Aurélien Chappuis retrouve Yverdon-Sport sept ans plus tard. Le milieu de terrain jurassien débarque dans le canton de Vaud en provenance d’Etoile Carouge, équipe avec laquelle il est monté en deuxième division avant de décrocher une troisième place l’année dernière. Le natif de Bassecourt était le capitaine du club genevois et avait notamment été nommé dans le onze type de la saison de Challenge League. A 31 ans, il se lance un nouveau défi dans une équipe récemment reléguée après son dernier rang en Super League. Aurélien Chappuis a déjà évolué à Yverdon entre 2016 et 2018. /cra