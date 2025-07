Un engouement grandissant pour l’Euro féminin sur les terrasses du canton

L’équipe de Suisse féminine de football sera visible sur les terrasses du canton. Elle disputera le quart de finale de son Euro vendredi soir contre l’Espagne. Un engouement se dégage autour de cet événement dans la région. Plusieurs établissements du canton proposent une soirée spéciale à cette occasion. C’est notamment le cas de la New Bayerische à Delémont. Le restaurant organise une soirée paëlla et un concert durant la rencontre de la Nati qui sera diffusée sur la terrasse de la vieille ville. La tenancière de l’établissement Ivana Mangia explique que la demande de la clientèle a changé depuis le début de la compétition : « C’est tout bête. Un couple nous a demandé si on pouvait passer le match. On va faire en sorte que ce soit faisable ». Comme d’autres établissements, la New Bayerische avait décidé de ne pas installer de dispositif spécifique pour diffuser la compétition il y a trois semaines. Elle estimait ne pas être sûre d’entrer dans ses frais. Les bonnes performances de la sélection helvétique et « la demande des clients » ont fait changer l’avis des tenanciers. Ivana Mangia espère donc « avoir une bonne ambiance » sur la terrasse delémontaine vendredi soir.