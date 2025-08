Reprise en 1re Ligue (1/3) : le FC Courtételle

Le FC Courtételle veut durablement s’installer dans la première partie de tableau en 1re Ligue de football. Les Verts entament leur nouvelle saison ce dimanche avec la réception du néo-promu Buochs. Le FCC avait terminé la saison passée au 5e rang du classement à deux unités du podium. Si elle n’avait pas égaré certains points qui lui étaient promis au premier tour et si elle avait fait preuve de davantage de réalisme en fin d’exercice, la troupe de François Marque se serait certainement mêlée à la bataille pour les premières places. Qu’importe. Courtételle veut tourner la page et continuer à progresser dans cette catégorie de jeu. « On est ambitieux », clame le directeur sportif Silvio Rossé à l’heure d’aborder cette nouvelle saison.

Avant le match de gala qui attend les Vadais en Coupe de Suisse (ndlr : ils affronteront Young Boys le 17 août), ceux-ci espèrent se lancer de manière idéale dans un exercice qui s’annonce serré et disputé. Ils attaqueront la saison avec la réception du néo-promu Buochs, avant de défier Soleure, Langenthal et Delémont, des équipes qui espèrent aussi jouer les premiers rôles.





Stabilité assurée

Le FC Courtételle a souhaité travailler avec stabilité et il y est parvenu : sur les 20 joueurs qui formaient l’effectif la saison passée, 16 ont été conservés : « François Marque a signé deux ans et l’idée était de travailler dans la continuité », assure Silvio Rossé. Dans son contingent, le FCC ne compte « que » trois joueurs à licence étrangère, alors qu’il pourrait en aligner cinq simultanément sur le terrain. Un choix assumé par la direction vadaise qui veut travailler avec des joueurs régionaux au sens large du terme : « On avait déjà une forte cohorte régionale. Avec les joueurs enrôlés, on a accentué ce régionalisme », se réjouit Silvio Rossé. Maxime Eschmann, Lucas Endé, Sebastian Jaeggi, Moustapha Trousseau et Gabin Schaffter ont posé leur sac dans le vestiaire de Courtételle. Au chapitre des départs, Mendy Mansaré, Sebastijan Miljanovic, Alessandro Corbat et Quentin Specker ont mis les voiles.