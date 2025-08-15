La rencontre entre le FC Courtételle et Young Boys ce dimanche à 15h30 se jouera à guichets fermés. Annonce faite ce vendredi soir par le club jurassien de 1re Ligue. Le 32e de finale de Coupe de Suisse verra donc 3'500 personnes affluer autour du terrain vadais. La totalité des places du Centre sportif ont donc trouvé preneurs. Aucune vente de tickets ne sera organisée le jour de la rencontre. Dans un communiqué, « le FC Courtételle rappelle que les cartes d’arbitres, d’entraîneurs, fonctionnaires ASF et membres honoraires des associations ne sont pas valables pour cette rencontre ». L’ouverture des portes est fixée à 14 heures. /comm-ncp
Guichets fermés pour Courtételle – YB
Le match de 32e de finale de la Coupe de Suisse entre le FC Courtételle et Young Boys se disputera ...
RFJ
Actualités suivantes
Le FC Ajoie-Monterri ouvre le bal contre le FC Sion en Coupe de Suisse
Football • Actualisé le 15.08.2025 - 16:07
Europa League: Servette sorti en qualifications par Utrecht
Football • Actualisé le 14.08.2025 - 22:59
Articles les plus lus
Europa League: Servette sorti en qualifications par Utrecht
Football • Actualisé le 14.08.2025 - 22:59
Conference League: Lausanne-Sport qualifié pour les play-off
Football • Actualisé le 14.08.2025 - 21:51
Europa League: Servette sorti en qualifications par Utrecht
Football • Actualisé le 14.08.2025 - 22:59
En route pour la Coupe : des souvenirs indélébiles pour les juniors du FCC (4/4)
Football • Actualisé le 14.08.2025 - 09:27
Conference League: Lausanne-Sport qualifié pour les play-off
Football • Actualisé le 14.08.2025 - 21:51