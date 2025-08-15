Guichets fermés pour Courtételle – YB

Le match de 32e de finale de la Coupe de Suisse entre le FC Courtételle et Young Boys se disputera ...
Le match de 32e de finale de la Coupe de Suisse entre le FC Courtételle et Young Boys se disputera à guichets fermés ce dimanche.

Les gradins du FCC seront bien garnis. Les gradins du FCC seront bien garnis.

La rencontre entre le FC Courtételle et Young Boys ce dimanche à 15h30 se jouera à guichets fermés. Annonce faite ce vendredi soir par le club jurassien de 1re Ligue. Le 32e de finale de Coupe de Suisse verra donc 3'500 personnes affluer autour du terrain vadais. La totalité des places du Centre sportif ont donc trouvé preneurs. Aucune vente de tickets ne sera organisée le jour de la rencontre. Dans un communiqué, « le FC Courtételle rappelle que les cartes d’arbitres, d’entraîneurs, fonctionnaires ASF et membres honoraires des associations ne sont pas valables pour cette rencontre ». L’ouverture des portes est fixée à 14 heures. /comm-ncp


 

