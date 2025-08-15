Le FC Ajoie-Monterri ouvre le bal contre le FC Sion en Coupe de Suisse

La formation ajoulote affronte les Valaisans, treize fois vainqueurs de la compétition, en ...
Le FC Ajoie-Monterri ouvre le bal contre le FC Sion en Coupe de Suisse

La formation ajoulote affronte les Valaisans, treize fois vainqueurs de la compétition, en 32e de finale vendredi soir à Courgenay. Le défi est de taille mais l’espoir demeure au sein du club.

L'entraîneur du FC Ajoie-Monterri Thierry Payet vise l'exploit tout en mesurant la tâche qui attend son équipe. (Photo : archives Georges Henz) L'entraîneur du FC Ajoie-Monterri Thierry Payet vise l'exploit tout en mesurant la tâche qui attend son équipe. (Photo : archives Georges Henz)

La Coupe de Suisse de football prend ses quartiers dans le Jura ce week-end. Les 32es de finale démarrent ce vendredi soir avec Ajoie-Monterri – Sion, alors que Diaspora – Neuchâtel Xamax se disputera samedi soir et Courtételle – Young Boys dimanche.Ce sont donc les Ajoulots de 2e ligue interrégionale qui ouvrent le bal face aux Valaisans de Super League à 20h à Courgenay. Le FC Sion est un véritable ogre avec treize Coupes de Suisse soulevées dans son histoire. Et comme si cela ne suffisait pas, il débarque en Ajoie avec de la confiance. Le FCS est 3e de son championnat et reste invaincu après trois rencontres. « Ils vont vouloir continuer sur leur dynamique et nous ferons avec nos moyens », lance l’entraineur du FCAM qui aborde cette rencontre avec l’envie de «  résister au maximum. »

Thierry Payet : « Si on peut faire un exploit, on ne s’en privera pas. »

Ecouter le son

Dans le vestiaire, un joueur connaît bien ces rendez-vous de gala offerts par la Coupe de Suisse. Roman Huber est retourné dans le club de son coeur l’hiver dernier, après un an et demi aux SR Delémont. Durant sa période dans la capitale, le milieu de terrain a pu participer à l’épopée des « jaune et noir » jusqu’en quart de finale. Les SRD avaient notamment éliminé St-Gall et Lucerne, deux formations de l’élite, avant d’être sortis par Servette, un autre cador du football suisse. Pour Roman Huber, il faut laisser le stress s’évacuer de lui-même. « C’est vraiment le temps de jeu qui va faire qu’on sera un petit peu plus tranquille à la fin », indique l’Ajoulot qui apprécie le fait que le FC Sion soit venu observer le FCAM le week-end dernier. Ces derniers ont filmé la rencontre des Ajoulots le week-end dernier avec un drone.

Roman Huber : « On va tous faire du mieux qu’on peut. »

Ecouter le son

Pour vivre ce 32e de finale de la Coupe de Suisse entre le FC Ajoie-Monterri et le FC Sion, RFJ sera en émission spéciale dès 19h30 à Courgenay. /nmy-mle


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Zachary Athekame quitte Young Boys pour le Milan AC

Zachary Athekame quitte Young Boys pour le Milan AC

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 09:37

Revanche de la finale dès le 1er tour

Revanche de la finale dès le 1er tour

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 04:03

Europa League: Servette sorti en qualifications par Utrecht

Europa League: Servette sorti en qualifications par Utrecht

Football    Actualisé le 14.08.2025 - 22:59

Super League: Thoune obtient le prêt de Kastriot Imeri

Super League: Thoune obtient le prêt de Kastriot Imeri

Football    Actualisé le 14.08.2025 - 19:34

Articles les plus lus

Super League: Thoune obtient le prêt de Kastriot Imeri

Super League: Thoune obtient le prêt de Kastriot Imeri

Football    Actualisé le 14.08.2025 - 19:34

Conference League: Lausanne-Sport qualifié pour les play-off

Conference League: Lausanne-Sport qualifié pour les play-off

Football    Actualisé le 14.08.2025 - 21:51

Europa League: Servette sorti en qualifications par Utrecht

Europa League: Servette sorti en qualifications par Utrecht

Football    Actualisé le 14.08.2025 - 22:59

Revanche de la finale dès le 1er tour

Revanche de la finale dès le 1er tour

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 04:03

Le PSG bat Tottenham au bout du suspense

Le PSG bat Tottenham au bout du suspense

Football    Actualisé le 13.08.2025 - 23:19

Lausanne-Sport peut y croire, Servette et Lugano moins

Lausanne-Sport peut y croire, Servette et Lugano moins

Football    Actualisé le 14.08.2025 - 04:03

En route pour la Coupe : des souvenirs indélébiles pour les juniors du FCC (4/4)

En route pour la Coupe : des souvenirs indélébiles pour les juniors du FCC (4/4)

Football    Actualisé le 14.08.2025 - 09:27

Conference League: Lausanne-Sport qualifié pour les play-off

Conference League: Lausanne-Sport qualifié pour les play-off

Football    Actualisé le 14.08.2025 - 21:51