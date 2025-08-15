Le FC Ajoie-Monterri ouvre le bal contre le FC Sion en Coupe de Suisse

La formation ajoulote affronte les Valaisans, treize fois vainqueurs de la compétition, en 32e de finale vendredi soir à Courgenay. Le défi est de taille mais l’espoir demeure au sein du club.
La Coupe de Suisse de football prend ses quartiers dans le Jura ce week-end. Les 32es de finale démarrent ce vendredi soir avec Ajoie-Monterri – Sion, alors que Diaspora – Neuchâtel Xamax se disputera samedi soir et Courtételle – Young Boys dimanche.Ce sont donc les Ajoulots de 2e ligue interrégionale qui ouvrent le bal face aux Valaisans de Super League à 20h à Courgenay. Le FC Sion est un véritable ogre avec treize Coupes de Suisse soulevées dans son histoire. Et comme si cela ne suffisait pas, il débarque en Ajoie avec de la confiance. Le FCS est 3e de son championnat et reste invaincu après trois rencontres. « Ils vont vouloir continuer sur leur dynamique et nous ferons avec nos moyens », lance l’entraineur du FCAM qui aborde cette rencontre avec l’envie de « résister au maximum. »
Thierry Payet : « Si on peut faire un exploit, on ne s’en privera pas. »
Dans le vestiaire, un joueur connaît bien ces rendez-vous de gala offerts par la Coupe de Suisse. Roman Huber est retourné dans le club de son coeur l’hiver dernier, après un an et demi aux SR Delémont. Durant sa période dans la capitale, le milieu de terrain a pu participer à l’épopée des « jaune et noir » jusqu’en quart de finale. Les SRD avaient notamment éliminé St-Gall et Lucerne, deux formations de l’élite, avant d’être sortis par Servette, un autre cador du football suisse. Pour Roman Huber, il faut laisser le stress s’évacuer de lui-même. « C’est vraiment le temps de jeu qui va faire qu’on sera un petit peu plus tranquille à la fin », indique l’Ajoulot qui apprécie le fait que le FC Sion soit venu observer le FCAM le week-end dernier. Ces derniers ont filmé la rencontre des Ajoulots le week-end dernier avec un drone.
Roman Huber : « On va tous faire du mieux qu’on peut. »
Pour vivre ce 32e de finale de la Coupe de Suisse entre le FC Ajoie-Monterri et le FC Sion, RFJ sera en émission spéciale dès 19h30 à Courgenay. /nmy-mle