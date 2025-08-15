Le FC Ajoie-Monterri ouvre le bal contre le FC Sion en Coupe de Suisse

Dans le vestiaire, un joueur connaît bien ces rendez-vous de gala offerts par la Coupe de Suisse. Roman Huber est retourné dans le club de son coeur l’hiver dernier, après un an et demi aux SR Delémont. Durant sa période dans la capitale, le milieu de terrain a pu participer à l’épopée des « jaune et noir » jusqu’en quart de finale. Les SRD avaient notamment éliminé St-Gall et Lucerne, deux formations de l’élite, avant d’être sortis par Servette, un autre cador du football suisse. Pour Roman Huber, il faut laisser le stress s’évacuer de lui-même. « C’est vraiment le temps de jeu qui va faire qu’on sera un petit peu plus tranquille à la fin », indique l’Ajoulot qui apprécie le fait que le FC Sion soit venu observer le FCAM le week-end dernier. Ces derniers ont filmé la rencontre des Ajoulots le week-end dernier avec un drone.