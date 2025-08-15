Le FC Sion élimine un vaillant FC Ajoie-Monterri

Le FC Ajoie-Monterri s’incline avec les honneurs. Les footballeurs jurassiens ont perdu contre Sion 2-0, vendredi soir, en 32e de finale de la Coupe de Suisse. Le FCAM s’est battu et a donné du fil à retordre aux Valaisais de Super League devant 2'500 personnes. Les pensionnaires de 2e ligue interrégionale ont tenté de régater par le jeu et y sont parvenus par moments.Ils ont aussi affiché une grande cohésion et solidité défensives. Malheureusement, les hommes de Thierry Payet ont encaissé rapidement l’ouverture du score des Sédunois qui ont marqué par Liam Chipperfield sur pénalty à la 7e minute de jeu, quelques secondes après un ballon dévié par le gardien Alexandre Oudot sur sa barre. Les Jurassiens ont tenté de réagir mais ont malheureusement encaissé le deuxième but marqué par Boteli (32e).





Manque d’énergie à 11 contre 10

Le FC Ajoie-Monterri n’a jamais rendu les armes. Et l’espoir d’un exploit est devenu encore plus important à l’heure de jeu quand le défenseur du FC Sion Kreshnik Hajrizi a été expulsé pour une faute de dernier recours. Comme depuis un certain temps, les Sédunois ont géré leur acquis, sans trop se livrer. Les Ajoulots, eux, ont tenté, y compris grâce à du sang neuf, mais n’avaient plus l’énergie pour aller bousculer un bloc défensif compact et particulièrement solide. Le but de l’honneur n’a toutefois pas été loin, notamment sur deux frappes ajoulots prises des 20 mètres en toute fin de rencontre. Le gardien Anthony Racciopi a dû s’employer pour garder sa cage inviolée.





Beaucoup de positif malgré une opposition de grande qualité

Invaincu depuis le début de la saison de Super League, le FC Sion n’est pas venu en touriste en Ajoie. Loin de là. L’entraîneur Didier Tholot avait prévenu son équipe qu’elle allait affronter une formation jurassienne joueuse. Celui-ci n’a pas hésité à aligner une équipe particulièrement compétitive et offensive avec des joueurs-clés qui étaient alignés. Au terme de la rencontre, il a tenu à saluer l’adversité ajoulote : « On est tombé sur une équipe qui a joué au ballon (…). Je tiens à les féliciter, parce qu’ils ont fait un très, très, très bon match », a salué l’entraîneur valaisan. A l’image d’un public conquis par la prestation du FCAM, l’entraîneur jurassien Thierry Payet a tenu à féliciter ses troupes : « Tout le monde peut être content du match qu’on a présenté », a salué le Tricolore. Son président Jean-Baptiste Petignat s’est quant à lui montré particulièrement heureux de l’affluence et de l’ambiance sereine qui a régné à Courgenay. Une fête du football, comme on les aime ! /mle