Exilé, le FC Diaspora veut cultiver l’exploit

Le vainqueur de la Coupe jurassienne aura le redoutable honneur de défier Neuchâtel Xamax à ...
Exilé, le FC Diaspora veut cultiver l’exploit

Le vainqueur de la Coupe jurassienne aura le redoutable honneur de défier Neuchâtel Xamax à La Blancherie samedi soir en 32e de finale de la Coupe de Suisse.

Le capitaine Pascal Lachat (au centre) et ses coéquipiers vont tenter de faire douter Neuchâtel Xamax, pensionnaire de Challenge League. (Photo : archives Georges Henz) Le capitaine Pascal Lachat (au centre) et ses coéquipiers vont tenter de faire douter Neuchâtel Xamax, pensionnaire de Challenge League. (Photo : archives Georges Henz)

Le FC Diaspora prend ses quartiers à La Blancherie pour tenter d’écrire la plus belle page de son histoire. L’équipe jurassienne de 2e ligue de football défie Neuchâtel Xamax (Challenge League) samedi à 18h, dans le stade delémontain (en direct sur RFJ dès 17h45). Les Aigles ont obtenu le droit de participer au premier tour de la Coupe de Suisse grâce à leur victoire en Coupe jurassienne il y a quelques mois.

Récemment intronisé sur le banc du FCD, l’entraîneur Armend Gashi sait que la tâche qui attend sa formation d’amateurs sera particulièrement ardue contre les voisins neuchâtelois. « Il faut être prêt physiquement, (…) prêt à aller chercher des duels et à les gagner », estime-t-il, jugeant que « la différence entre l’amateur et le pro, ce n’est pas forcément la prise de balle ou la passe. C’est surtout l’intensité qu’on met pendant 90 minutes. » L’ancien coach des SR Delémont est un homme ambitieux, mais de façon mesurée. « Il faut montrer aux joueurs qu’on peut toujours y arriver », clame-t-il, bien conscient que les chances des Aigles sont très minces face à la formation xamaxienne. Reste que Diaspora peut s’appuyer sur plusieurs individualités qui ont goûté à la 1re Ligue pour tenter de faire douter les Neuchâtelois. /mle

Armend Gashi : « L’espoir est mince. »

Ecouter le son


 

Actualités suivantes

Première victoire pour les SRD

Première victoire pour les SRD

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 00:14

Premier League: succès au finish pour les Reds

Premier League: succès au finish pour les Reds

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 23:03

Le FC Sion élimine un vaillant FC Ajoie-Monterri

Le FC Sion élimine un vaillant FC Ajoie-Monterri

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 00:07

Coupe de Suisse: les favoris s'imposent

Coupe de Suisse: les favoris s'imposent

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 22:01

Articles les plus lus

Guichets fermés pour Courtételle – YB

Guichets fermés pour Courtételle – YB

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 18:30

Coupe de Suisse: les favoris s'imposent

Coupe de Suisse: les favoris s'imposent

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 22:01

Premier League: succès au finish pour les Reds

Premier League: succès au finish pour les Reds

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 23:03

Le FC Sion élimine un vaillant FC Ajoie-Monterri

Le FC Sion élimine un vaillant FC Ajoie-Monterri

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 00:07

Guichets fermés pour Courtételle – YB

Guichets fermés pour Courtételle – YB

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 18:30

Coupe de Suisse: les favoris s'imposent

Coupe de Suisse: les favoris s'imposent

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 22:01

Le FC Ajoie-Monterri ouvre le bal contre le FC Sion en Coupe de Suisse

Le FC Ajoie-Monterri ouvre le bal contre le FC Sion en Coupe de Suisse

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 23:09

Le FC Sion élimine un vaillant FC Ajoie-Monterri

Le FC Sion élimine un vaillant FC Ajoie-Monterri

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 00:07

Revanche de la finale dès le 1er tour

Revanche de la finale dès le 1er tour

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 04:03

Zachary Athekame quitte Young Boys pour le Milan AC

Zachary Athekame quitte Young Boys pour le Milan AC

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 09:37

Guichets fermés pour Courtételle – YB

Guichets fermés pour Courtételle – YB

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 18:30

Le FC Ajoie-Monterri ouvre le bal contre le FC Sion en Coupe de Suisse

Le FC Ajoie-Monterri ouvre le bal contre le FC Sion en Coupe de Suisse

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 23:09