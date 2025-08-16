Exilé, le FC Diaspora veut cultiver l’exploit

Le FC Diaspora prend ses quartiers à La Blancherie pour tenter d’écrire la plus belle page de son histoire. L’équipe jurassienne de 2e ligue de football défie Neuchâtel Xamax (Challenge League) samedi à 18h, dans le stade delémontain (en direct sur RFJ dès 17h45). Les Aigles ont obtenu le droit de participer au premier tour de la Coupe de Suisse grâce à leur victoire en Coupe jurassienne il y a quelques mois.

Récemment intronisé sur le banc du FCD, l’entraîneur Armend Gashi sait que la tâche qui attend sa formation d’amateurs sera particulièrement ardue contre les voisins neuchâtelois. « Il faut être prêt physiquement, (…) prêt à aller chercher des duels et à les gagner », estime-t-il, jugeant que « la différence entre l’amateur et le pro, ce n’est pas forcément la prise de balle ou la passe. C’est surtout l’intensité qu’on met pendant 90 minutes. » L’ancien coach des SR Delémont est un homme ambitieux, mais de façon mesurée. « Il faut montrer aux joueurs qu’on peut toujours y arriver », clame-t-il, bien conscient que les chances des Aigles sont très minces face à la formation xamaxienne. Reste que Diaspora peut s’appuyer sur plusieurs individualités qui ont goûté à la 1re Ligue pour tenter de faire douter les Neuchâtelois. /mle