Le FC Diaspora à quelques secondes de l’exploit contre Neuchâtel Xamax

La Coupe de Suisse peut être magique, elle peut aussi être cruelle. Le FC Diaspora en a fait l’amère expérience samedi soir à la Blancherie. Les Jurassiens ont perdu 3-2 contre Neuchâtel Xamax en 32e de finale. Face à la formation de Challenge League, l’équipe de 2e ligue a pourtant mené deux fois au score grâce à Bilel Badre à la 6e minute de jeu, égalisé sur un pénalty de Koro Koné à la 44e, et puis à Queldit Gaxherri à la 60e. Mais Xamax est revenu à 2-2 dans le temps additionnel par Noah Streit avant de crucifier les Aigles quelques secondes plus tard par l’intermédiaire de Shkelqim Demhasaj. Le FC Diaspora a réalisé une performance hors-norme face aux Neuchâtelois de Challenge League mais son parcours s'arrête au 1er tour. /nmy

