Le FC Diaspora à quelques secondes de l’exploit contre Neuchâtel Xamax

Le club jurassien de 2e ligue a encaissé deux buts dans le temps additionnel et s’est incliné ...
Le FC Diaspora à quelques secondes de l’exploit contre Neuchâtel Xamax

Le club jurassien de 2e ligue a encaissé deux buts dans le temps additionnel et s’est incliné 3-2 contre les pensionnaires de Challenge League en 32e de finale de la Coupe de Suisse.

Bilel Badre a ouvert la marque à la 6e minute d'une frappe lointaine magnifique. (Photo : Georges Henz). Bilel Badre a ouvert la marque à la 6e minute d'une frappe lointaine magnifique. (Photo : Georges Henz).

La Coupe de Suisse peut être magique, elle peut aussi être cruelle. Le FC Diaspora en a fait l’amère expérience samedi soir à la Blancherie. Les Jurassiens ont perdu 3-2 contre Neuchâtel Xamax en 32e de finale. Face à la formation de Challenge League, l’équipe de 2e ligue a pourtant mené deux fois au score grâce à Bilel Badre à la 6e minute de jeu, égalisé sur un pénalty de Koro Koné à la 44e, et puis à Queldit Gaxherri à la 60e. Mais Xamax est revenu à 2-2 dans le temps additionnel par Noah Streit avant de crucifier les Aigles quelques secondes plus tard par l’intermédiaire de Shkelqim Demhasaj. Le FC Diaspora a réalisé une performance hors-norme face aux Neuchâtelois de Challenge League mais son parcours s'arrête au 1er tour. /nmy

Développement suit.


 

Actualités suivantes

Un premier succès pour Monaco, Embolo pas convoqué

Un premier succès pour Monaco, Embolo pas convoqué

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 21:13

Premier League: Sunderland s'impose d'entrée

Premier League: Sunderland s'impose d'entrée

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 20:43

Coupe de Suisse: 13-0 pour Saint-Gall à Walenstadt

Coupe de Suisse: 13-0 pour Saint-Gall à Walenstadt

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 18:05

Exilé, le FC Diaspora veut cultiver l’exploit

Exilé, le FC Diaspora veut cultiver l’exploit

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 10:40

Articles les plus lus

Première victoire pour les SRD

Première victoire pour les SRD

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 00:14

Exilé, le FC Diaspora veut cultiver l’exploit

Exilé, le FC Diaspora veut cultiver l’exploit

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 10:40

Coupe de Suisse: 13-0 pour Saint-Gall à Walenstadt

Coupe de Suisse: 13-0 pour Saint-Gall à Walenstadt

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 18:05

Premier League: Sunderland s'impose d'entrée

Premier League: Sunderland s'impose d'entrée

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 20:43

Premier League: succès au finish pour les Reds

Premier League: succès au finish pour les Reds

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 23:03

Première victoire pour les SRD

Première victoire pour les SRD

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 00:14

Exilé, le FC Diaspora veut cultiver l’exploit

Exilé, le FC Diaspora veut cultiver l’exploit

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 10:40

Coupe de Suisse: 13-0 pour Saint-Gall à Walenstadt

Coupe de Suisse: 13-0 pour Saint-Gall à Walenstadt

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 18:05

Coupe de Suisse: les favoris s'imposent

Coupe de Suisse: les favoris s'imposent

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 22:01

Premier League: succès au finish pour les Reds

Premier League: succès au finish pour les Reds

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 23:03

Le FC Sion élimine un vaillant FC Ajoie-Monterri

Le FC Sion élimine un vaillant FC Ajoie-Monterri

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 00:07

Première victoire pour les SRD

Première victoire pour les SRD

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 00:14