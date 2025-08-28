Le FC Courtételle battu à Langenthal

Le FC Courtételle devra encore patienter avant de décrocher son deuxième succès de la saison dans le championnat de 1re Ligue de football. Les Vadais se sont inclinés mercredi soir 3-0 face à Langenthal en terre bernoise. Le score était de 0-0 à la mi-temps et le FC Langenthal a fait la différence dans la seconde période. L’attaquant centrafricain Georgino M'Vondo-Ze a marqué à deux reprises à la 49e et à la 69e minute. Le score final a été scellé par Nadjack Cassama à la 83e minute. Le FC Courtételle se retrouve 9e au classement. /fco

