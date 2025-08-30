Le FC Bassecourt prend l’eau en terres nidwaldiennes

Le FC Bassecourt revient bredouille de son périple sur le bord du Lac des Quatre-Cantons. Il s’est incliné 3-0 face à Buochs samedi après-midi à l’occasion d’une rencontre de 1re Ligue de football. La première mi-temps a été assez équilibrée avec peu d’occasions franches de part et d’autre. Le seul événement vraiment dangereux en faveur des Vadais est venu d’une bonne incursion sur le côté gauche de Kenzo Brêchet après quatre minutes de jeu, mais il a manqué son affaire à son arrivée dans la surface.





Bassecourt puni en deuxième mi-temps

Le score s’est débloqué dès l’entame de la seconde période. Un attaquant nidwaldien a récupéré le cuir après une frappe lointaine stoppée et deux contres favorables. Il n’avait plus qu’à pousser le ballon dans les filets du portier Léonard Joliat qui n’a rien pu faire. Les Jurassiens ont réagi immédiatement en obtenant un bon corner, mais les contres favorables ont encore une fois été du côté des joueurs locaux. Buochs a continué à se montrer dangereux et a doublé la mise à la 61e minute devant une défense jurassienne bien trop passive pour espérer récupérer le ballon. Le FC Bassecourt aurait peut-être dû bénéficier d’un pénalty dans la foulée, mais l’arbitre a considéré que la main d’un défenseur nidwaldien était involontaire et survenait juste après une déviation. Les Vadais ont repris leurs esprits et ont poussé pour réduire le score à l’image de David Neto Diaz et Robin Hushi. Mais le premier a vu son tir stoppé par le portier adverse, alors que la frappe du second est passée juste au-dessus de la barre. C’est finalement les Nidwaldiens qui ont encore marqué dans le temps additionnel. Après un nouveau rebond favorable, ils ont salé l’addition devant une équipe jurassienne plus assez concentrée, qui n’a vu que trois joueurs faire les efforts défensifs pour tenter d’éviter ce dernier but.





Le FC Bassecourt concède une troisième défaite en quatre rencontres de championnat. Il se fait dépasser au classement par son adversaire du jour qui n’avait pas encore gagné et flirte avec la zone. Le FCB pointe au 14e rang avec deux longueurs d’avance sur les relégables. /cra