Le FC Courrendlin-Courroux déjoue les pronostics

Les footballeuses vadaises ont battu l’AS Gambarogno 2-1 samedi à l’occasion du premier tour ...
Les footballeuses vadaises ont battu l’AS Gambarogno 2-1 samedi à l’occasion du premier tour de la Coupe de Suisse féminine. Elles évoluent en 2e ligue, soit deux échelons plus bas que les Tessinoises.

Le FC Courrendlin-Courroux s'est qualifié pour les 1/16 de finale de la Coupe de Suisse. (photo d'illustration). Le FC Courrendlin-Courroux s'est qualifié pour les 1/16 de finale de la Coupe de Suisse. (photo d'illustration).

Le FC Courrendlin-Courroux s’offre un petit exploit en Coupe de Suisse. Les joueuses jurassiennes se sont imposées face à l’AS Gambarogno 2-1 samedi à Courroux à l’occasion du premier tour de la compétition. La formation de 2e ligue n’a pas tremblé face aux Tessinoises qui évoluent pourtant deux échelons plus haut, en 1re Ligue, et qui jouent même le haut de tableau. Le FCCC a ouvert le score à la 33e minute grâce à Emilia Hell. Lisa Choffat a ensuite doublé la mise à la 74e. Les Vadaises se sont fait peur en fin de match en encaissant la réduction de l’écart à 10 minutes du terme. Mais le score n’a plus bougé et les visiteuses ont même terminé à 10 après un double avertissement anecdotique.

Le FC Courrendlin-Courroux se qualifie donc pour les 1/16 de finale de la Coupe de Suisse. Elles connaîtront leur adversaire le 10 septembre et joueront cette rencontre le week-end des 11 et 12 octobre. /cra


