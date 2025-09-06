Les SR Delémont rejoints en toute fin de match

Les SR Delémont sont passés à un rien de la victoire. L’équipe jurassienne de football a fait match nul contre Black Stars 2-2 samedi en terre bâloise. L’équipe jurassienne a pourtant mené au score à deux reprises dans cette rencontre de 1re Ligue de football. Elle a ouvert la marque à la 29e d’une tête de l’attaquant Mohamed Bentahar. L’avantage des Vadais n’a été que de courte durée. Les Rhénans ont répondu, de la même manière, 7’ plus tard. Les SRD auraient toutefois dû « rentrer au vestiaire avec deux ou trois buts d’avance », indique Anthony Sirufo. L’entraineur delémontain explique qu’ « on ne voyait qu’une seule équipe sur le terrain ».

Les « jaune et noir » ont toutefois continué d’y croire après le thé contre le 2e du classement. Ils sont même parvenus à reprendre les devants à un quart d’heure de la fin de la rencontre par l’intermédiaire de Yoroma Jatta. Il ne fallait toutefois pas crier victoire trop vite. Les Bâlois n’ont pas lâché leur os et sont parvenus à égaliser dans les dernières secondes du temps réglementaire. « On a fait notre meilleur match de la saison pendant 85’ et on doit être un peu sale en fin de match pour aller chercher la victoire », analyse Anthony Sirufo.

Les SRD concèdent ainsi un deuxième match de parité consécutif. Ils occupent la 5e place du classement de 1re Ligue avant les autres rencontres du week-end. Les joueurs jurassiens tenteront de retrouver les joies de la victoire vendredi prochain à domicile contre Concordia Bâle. /fwo