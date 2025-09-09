Premières minutes avec la Suisse M20 pour Simon Caillet

Le gardien jurassien a disputé la 2e mi-temps lors de la victoire de l’équipe de Suisse de ...
Le gardien jurassien a disputé la 2e mi-temps lors de la victoire de l’équipe de Suisse de football des moins de 20 ans 2-1 face à la République tchèque lundi à Wohlen en match amical.

Simon Caillet a franchi une nouvelle étape en disputant ses premières minutes avec l'équipe de Suisse des moins de 20 ans. (Photo : archives ASF) Simon Caillet a franchi une nouvelle étape en disputant ses premières minutes avec l'équipe de Suisse des moins de 20 ans. (Photo : archives ASF)

Simon Caillet a vécu son baptême du feu dans les buts de l’équipe de Suisse de football des moins de 20 ans. Le gardien jurassien de 19 ans a disputé la deuxième mi-temps du match amical remporté 2-1 par la Nati face à la République tchèque lundi à Wohlen. Le portier qui évolue à Concordia Bâle, en 1re Ligue, n’a pas encaissé de but, alors que les Helvètes ont fait la différence en fin de partie après avoir égalisé sur pénalty juste avant le thé. /comm-emu


Actualisé le

 

