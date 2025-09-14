Une victoire sans appel pour Courtételle

Les Vadais ont dominé Black Stars 5-2 à domicile dimanche en 1re Ligue de football.
Hugo Casano a marqué un doublé pour le FC Courtételle. (Photo : archives Georges Henz) Hugo Casano a marqué un doublé pour le FC Courtételle. (Photo : archives Georges Henz)

Le FC Courtételle soigne son offensive. Les footballeurs vadais ont battu Black Stars 5-2 devant leur public dimanche en 1re Ligue. Après une première mi-temps conclue sur le score de 0-0, les évènements se sont enchainés en deuxième période. Lancé en profondeur, Antoine Rossé a gagné son duel contre le gardien bâlois à la 48e, puis Steve Antunes Coelho a doublé la mise sur coup franc cinq minutes plus tard. Tom Villemin a, lui, dévié un coup franc pour inscrire le 3-0, avant que les visiteurs ne réduisent l’écart sur un pénalty. Hugo Casano a redonné trois longueurs d’avance à l’équipe de François Marque d’une frappe dans la lucarne. Black Stars, qui était invaincu jusqu’à présent, a signé son baroud d’honneur à la 90e, mais c’est Courtételle qui a eu le dernier mot grâce à Hugo Casano qui a signé un doublé après être parti seul face au gardien adverse. « C’est un résultat 100% mérité, ça fait du bien. On a eu de la réussite et on marque les buts, c’est de bon augure contre une équipe qui n’avait pas encore perdu. Maintenant, on a deux semaines de pause et on se réjouit d’affronter Bassecourt lors du derby », a confié à RFJ le président du FCC Vincent Jolidon.

Le FC Courtételle grimpe à la 4e place du classement avec le même nombre de points que son adversaire du jour qui occupe la 3e marche du podium. /emu


