Le FC Ajoie-Monterri perd un match à rebondissement

Le FC Ajoie-Monterri retrouve le chemin des filets mais s’incline. Il a perdu 4-3 contre Dornach mercredi en 2e ligue interrégionale de football. Avec sept buts marqués avant cette rencontre, le FCAM peinait à la finition. Il a corrigé cela en terre soleuroise mais le succès lui a quand même échappé.

Les deux équipes ont joué au jeu du chat et de la souris. Hervé Dylan Buka a égalisé à la 26e pour les Ajoulots, 3’ après l’ouverture du score. Les hommes de Thierry Payet ont même pris l’avantage à la 39e par Mikail Ocal. Dornach a égalisé sur pénalty à la 64e avant de reprendre les devants à la 78e. Le FC Ajoie-Monterri a cru arracher le match nul avec le but de Joris Gester à la 84e mais les Soleurois ont définitivement tué la rencontre 3’ plus tard. A noter qu’un joueur de chaque équipe a écopé d’un carton rouge dans cette rencontre.

Le FCAM conserve la 11e place du classement avec une petite longueur d’avance sur le premier relégable. /fwo