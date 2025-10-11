Le FC Courtételle s’incline chez un mal classé. Les Vadais ont perdu 2-0 contre Münsingen samedi au Centre Sportif à l’occasion d’une rencontre de 1re Ligue de football. Les Bernois figuraient pourtant dans la zone rouge au coup d’envoi. Les Verts sont bien mal entrés dans leur match et ont concédé l’ouverture du score dès la 10e minute sur un centre survenu à la suite d’un corner. Ils sont restés moins dangereux que leur adversaire, malgré quelques occasions et ont encaissé un nouveau but sur un coup de coin à la 57e. Frustré, Adrien Jeker a perdu son sang-froid à la 77e et a écopé d’un second carton jaune, synonyme d’expulsion, pour un comportement antisportif. Le score n’a ensuite plus bougé dans une fin de match sans grande opportunité.Le FCC recule au 9e rang et compte quatre points de retard sur le podium avant les autres rencontres du week-end. /cra
Le FC Courtételle n’arrive plus à gagner
Les footballeurs jurassiens se sont inclinés devant Münsingen 2-0 samedi au Centre Sportif ...
RFJ
