Pas de miracle pour le FC Courrendlin-Courroux

Le parcours en Coupe de Suisse s’arrête pour le FC Courrendlin-Courroux. Les footballeuses vadaises ont perdu contre Wil 5-0 en 16es de finale de la compétition nationale samedi soir à Courroux. Les joueuses de 2e ligue n’ont pas démérité pour autant contre la formation de Ligue B et ont livré une belle performance malgré les divisions qui séparent les deux équipes. La capitaine Amandine Brosy a notamment touché le montant à deux reprises en première mi-temps, alors que le score était encore vierge. « On est restées compactes défensivement et on a su créer des occasions, bouleverser le jeu. Si ces deux lattes étaient rentrées, ça aurait pu changer le match », s’attriste Amandine Brosy.
Amandine Brosy : « Le physique a beaucoup joué. »
La rencontre bascule en deuxième période
Le FCCC a concédé l’ouverture du score à la 41e minute, mais n’a pas baissé les bras pour autant. Il a continué à livrer une bonne prestation dès le retour des vestiaires, mais les visiteuses sont parvenues à doubler la mise à la 50e. Les Vadaises se sont procuré une nouvelle occasion dangereuse grâce une attaquante qui filait seule au but, mais l’arbitre a signalé un hors-jeu pour quelques centimètres. La rencontre a ensuite définitivement basculé en faveur des St-galloises qui ont marqué trois nouveaux buts. « Le physique a beaucoup joué. J’ai senti de la fatigue chez certaines joueuses et ça a fait la différence entre ces deux ligues d’écart », confie Amandine Brosy. Malgré la défaite, le coach Cédric Koller ne cachait pas sa fierté au coup de sifflet final : « Un peu triste du résultat. Les filles ont fait une super première mi-temps et elles auraient mérité d’ouvrir le score. Elles ont fait presque jeu égal avec Wil. »
Après cette « belle fête du foot », le FCCC doit déjà se reconcentrer sur le championnat de 2e ligue. Il reçoit Oberland Ost dimanche prochain. /cra