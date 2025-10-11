Pas de miracle pour le FC Courrendlin-Courroux

La rencontre bascule en deuxième période

Le FCCC a concédé l’ouverture du score à la 41e minute, mais n’a pas baissé les bras pour autant. Il a continué à livrer une bonne prestation dès le retour des vestiaires, mais les visiteuses sont parvenues à doubler la mise à la 50e. Les Vadaises se sont procuré une nouvelle occasion dangereuse grâce une attaquante qui filait seule au but, mais l’arbitre a signalé un hors-jeu pour quelques centimètres. La rencontre a ensuite définitivement basculé en faveur des St-galloises qui ont marqué trois nouveaux buts. « Le physique a beaucoup joué. J’ai senti de la fatigue chez certaines joueuses et ça a fait la différence entre ces deux ligues d’écart », confie Amandine Brosy. Malgré la défaite, le coach Cédric Koller ne cachait pas sa fierté au coup de sifflet final : « Un peu triste du résultat. Les filles ont fait une super première mi-temps et elles auraient mérité d’ouvrir le score. Elles ont fait presque jeu égal avec Wil. »

Après cette « belle fête du foot », le FCCC doit déjà se reconcentrer sur le championnat de 2e ligue. Il reçoit Oberland Ost dimanche prochain. /cra