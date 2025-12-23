L’heure du bilan intermédiaire pour les Jurassiens de Challenge League

Aurélien Chappuis avec Yverdon Sport, Yoan Epitaux avec Neuchâtel Xamax et Nathan Garcia avec ...
L’heure du bilan intermédiaire pour les Jurassiens de Challenge League

Aurélien Chappuis avec Yverdon Sport, Yoan Epitaux avec Neuchâtel Xamax et Nathan Garcia avec le Stade-Lausanne-Ouchy évoluent dans la 2e division du football helvétique dont le 1er tour s’est achevé le week-end passé.

Aurélien Chappuis (en vert) est vite devenu un pilier de son nouveau club d'Yverdon Sport. (Photo : Keystone / Jean-Christophe Bott) Aurélien Chappuis (en vert) est vite devenu un pilier de son nouveau club d'Yverdon Sport. (Photo : Keystone / Jean-Christophe Bott)

Trêve bienvenue pour les footballeurs jurassiens de Challenge League. Le premier tour du championnat s’est achevé le week-end passé pour Aurélien Chappuis et Yverdon Sport, Yoan Epitaux et Neuchâtel Xamax, ainsi que pour Nathan Garcia et le Stade-Lausanne-Ouchy. Après six saisons passées à Etoile Carouge, Aurélien Chappuis a suivi son entraineur Adrian Ursea chez le néo-relégué où il a commencé tous les matches en tant que titulaire, à part le dernier où il était suspendu. Les Vaudois, qui ambitionnent de retrouver la Super League, occupent actuellement la 3e place du classement à 12 longueurs du leader et 9 de la deuxième place synonyme de barrage. A 32 ans, le milieu de terrain vadais, qui travaillait jusqu’alors en parallèle en tant que consultant financier, a pris un congé sabbatique pour se consacrer à 100% au football cette saison. « J’ai plus de temps pour la récupération. Je rentrais fatigué de la journée de travail et j’essayais davantage de transparaitre que d’être présent dans les entrainements, en me focalisant sur les matches. Cette année, je peux vraiment prendre le temps d’être compétitif et aussi de progresser à l’entrainement et de vivre ma passion pleinement », confie Aurélien Chappuis, qui estime que la mayonnaise doit encore prendre au sein de l’effectif d’Yverdon Sport qui a connu beaucoup de mouvement l’été passé. 

Aurélien Chappuis : « Je me donne les moyens en me consacrant à 100% au football. »

Ecouter le son

Yoan Epitaux évolue au sein de la défense centrale de Neuchâtel Xamax. (Photo : archives Bertrand Pfaff) Yoan Epitaux évolue au sein de la défense centrale de Neuchâtel Xamax. (Photo : archives Bertrand Pfaff)

De son côté, Yoan Epitaux a disputé 12 matches avec Neuchâtel Xamax sur les 18 du premier tour. Relégué sur le banc durant quelques rencontres en début de saison, le défenseur franc-montagnard de 24 ans a repris sa place de titulaire et de vice-capitaine, avant de devoir faire l’impasse sur le mois de novembre en raison d’une commotion. Avec 25 points au compteur, les « rouge et noir » sont restés à cinq unités de leur objectif intermédiaire et pointent à la 4e place avec déjà 20 points de retard sur le leader Vaduz et à 12 longueurs de la 2e place. « Je pense qu’on peut toujours faire mieux, mais au niveau de mes performances individuelles je suis plutôt satisfait, après je sais que j’ai des points que je dois améliorer, je travaille dessus. Cette année, nous avons une vraie union qui nous permet d’être solide, on se bagarre sur le terrain de la première à la dernière minute peu importe les joueurs qui sont alignés, tout le monde travaille pour le collectif », explique Yoan Epitaux, dont le contrat avec Neuchâtel Xamax arrive à échéance à la fin de cette saison.

Yoan Epitaux : « Je suis plutôt satisfait de mes performances. »

Ecouter le son

Quant à l’attaquant ajoulot Nathan Garcia, il a disputé 14 matches, dont cinq comme titulaire, avec le Stade-Lausanne-Ouchy qui occupe le 8e rang de Challenge League. /emu


Actualisé le

 

