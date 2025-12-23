L’heure du bilan intermédiaire pour les Jurassiens de Challenge League

Trêve bienvenue pour les footballeurs jurassiens de Challenge League. Le premier tour du championnat s’est achevé le week-end passé pour Aurélien Chappuis et Yverdon Sport, Yoan Epitaux et Neuchâtel Xamax, ainsi que pour Nathan Garcia et le Stade-Lausanne-Ouchy. Après six saisons passées à Etoile Carouge, Aurélien Chappuis a suivi son entraineur Adrian Ursea chez le néo-relégué où il a commencé tous les matches en tant que titulaire, à part le dernier où il était suspendu. Les Vaudois, qui ambitionnent de retrouver la Super League, occupent actuellement la 3e place du classement à 12 longueurs du leader et 9 de la deuxième place synonyme de barrage. A 32 ans, le milieu de terrain vadais, qui travaillait jusqu’alors en parallèle en tant que consultant financier, a pris un congé sabbatique pour se consacrer à 100% au football cette saison. « J’ai plus de temps pour la récupération. Je rentrais fatigué de la journée de travail et j’essayais davantage de transparaitre que d’être présent dans les entrainements, en me focalisant sur les matches. Cette année, je peux vraiment prendre le temps d’être compétitif et aussi de progresser à l’entrainement et de vivre ma passion pleinement », confie Aurélien Chappuis, qui estime que la mayonnaise doit encore prendre au sein de l’effectif d’Yverdon Sport qui a connu beaucoup de mouvement l’été passé.