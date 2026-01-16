Le futsal séduit les jeunes Jurassiens

C’est une tradition qui ne se perd pas… bien au contraire ! Depuis la fin des années 90, les jeunes footballeurs de l’Association jurassienne se retrouvent en hiver pour disputer un tournoi en salle, point d’orgue de plusieurs semaines d’entraînement entre quatre murs après avoir quitté les terrains. Historiquement, ce rendez-vous avait lieu à Bure mais les salles de place d’armes ne sont aujourd’hui plus accessibles et l’AJF s’est rabattue sur la Blancherie de Delémont.

C’est là que 1'200 jeunes participent cette année au tournoi qui a commencé le week-end passé et qui se tient encore samedi et dimanche. Les enfants, des juniors G aux juniors C, en passant par les filles, s’en donnent à cœur joie dans le chef-lieu jurassien. Contrairement à l’époque ajoulote, ce ne sont plus formellement des Championnats jurassiens mais un tournoi à grande échelle : « On récompense tout le monde et c’est un peu la fête pour tout le monde et non pas simplement pour le champion », s’exclame l’organisateur de ces joutes Cyrille Maillard.





Une période différente mais importante

Durant la période hivernale, des centaines de jeunes s’adonnent donc – avec plaisir la plupart du temps – au futsal. Cette pratique à part entière permet de développer plusieurs qualités footballistiques, à commencer par les aspects techniques. La rapidité d’exécution et la justesse des gestes sont en effet requises dans ces espaces réduits et sur une surface dure. Pendant ces mois hivernaux, « c’est aussi le moyen de pouvoir faire d’autres choses. (…) Pour les entraîneurs, c’est aussi la possibilité de faire de la prévention », souligne Cyrille Maillard qui prône également la pratique d’autres sports dans les salles. /mle