Un grand soir pour le football marocain

Ce tournoi était aussi l’opportunité de donner un nouvel élan au football marocain, qui co-organisera la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal. « On voit que le niveau est déjà haut, aussi chez la jeunesse. Au niveau des infrastructures, c’est un très bon essai qui est déjà réussi. Il y a eu des travaux au niveau national qui ont été faits dans les villes, notamment par rapport aux routes et en lien avec la mobilité douce. Et les stades sont vraiment magnifiques et à la pointe au niveau de la qualité », poursuit Abdel Tajani.

L’Union marocaine du Jura organise la diffusion de cette finale de la Coupe d’Afrique des nations entre le Sénégal et le Maroc sur grand écran dimanche au Tabou à Moutier. /emu