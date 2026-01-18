Un grand soir pour le football marocain

Pays organisateur de la Coupe d'Afrique des nations, le Maroc affronte le Sénégal dimanche soir en finale. Les Lions de l’Atlas sont portés par une ferveur populaire qui s’étend jusque dans le Jura.
Cela fait 50 ans que le Maroc attend ce sacre. Pays organisateur, les Lions de l’Atlas disputent la finale de la Coupe d’Afrique des nations de football dimanche soir. Ils affrontent le Sénégal pour une finale au sommet entre les deux meilleures équipes du continent. Le coup d’envoi sera donné à 20h à Rabat dans un stade qui peut accueillir 68'000 spectateurs. Le Maroc est en quête d’un deuxième titre dans la compétition après celui remporté en 1976. Sous les ordres du sélectionneur Walid Regragui, les Marocains ont déjà atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2022. Ils sont poussés par une grande ferveur populaire avant cette finale. « J’ai eu la chance d’être en fin d’année au Maroc lorsque la CAN s’est ouverte, il y avait déjà une sacrée ambiance, tous les lieux vivaient le foot. Il y a beaucoup de ferveur et beaucoup de fraternité avec toutes les équipes africaines. Comme pas mal de joueurs jouent en Europe, on voit que c’est suivi par toutes les nations », explique le président de l’Union marocaine du Jura Abdel Tajani.
Ce tournoi était aussi l’opportunité de donner un nouvel élan au football marocain, qui co-organisera la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal. « On voit que le niveau est déjà haut, aussi chez la jeunesse. Au niveau des infrastructures, c’est un très bon essai qui est déjà réussi. Il y a eu des travaux au niveau national qui ont été faits dans les villes, notamment par rapport aux routes et en lien avec la mobilité douce. Et les stades sont vraiment magnifiques et à la pointe au niveau de la qualité », poursuit Abdel Tajani.
L’Union marocaine du Jura organise la diffusion de cette finale de la Coupe d’Afrique des nations entre le Sénégal et le Maroc sur grand écran dimanche au Tabou à Moutier. /emu