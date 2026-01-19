Grande première pour le football féminin dans le Jura

C’est une nouvelle page qui s’écrit pour le football féminin dans le Jura. Pour la première fois, plusieurs équipes féminines juniors ont participé à Delémont au tournoi annuel en salle organisé par l’Association jurassienne de football. Huit équipes étaient inscrites le week-end passé dans l’unique catégorie féminine des FF14, soit une septantaine de joueuses. C’est le FC Develier qui a tiré son épingle du jeu. Cette grande première témoigne de la montée en puissance du football féminin dans notre région. Organisateur du tournoi AJFoot Indoor, Cyrille Maillard espère qu’un tournoi des FF17 pourra se tenir à l’avenir. /mle