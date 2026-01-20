La Coupe de Suisse n'a pas laissé les mêmes recettes aux clubs jurassiens

La fête du football n’a pas eu les mêmes retombées pour les clubs jurassiens engagés en Coupe de Suisse. Le FC Courtételle, le FC Ajoie-Monterri et le FC Diaspora ont vécu un mois d’août historique avec la réception respectivement de Young Boys, Sion et Neuchâtel Xamax en 32es de finale de la compétition. Plusieurs mois après ces rencontres de gala, un constat est clair : les retombées varient entre les différents clubs jurassiens.





Jackpot pour Courtételle, indécision pour Ajoie-Monterri et mitigé pour Diaspora

Sans surprise, c’est le FC Courtételle qui s’en sort le mieux. Les « Verts » avaient accueilli 3’500 personnes lors de la venue de Young Boys, de quoi générer plusieurs dizaines de milliers de francs de bénéfice. Le président du club Vincent Jolidon indique qu’un fonds de réserve a été constitué et qu’il sera utilisé pour améliorer les infrastructures. De l’argent a aussi été redistribué dans les différentes caisses d’équipe, notamment pour remercier tous les membres du FCC qui ont travaillé pour la mise sur pied de cet événement d'envergure. Au FC Ajoie-Monterri, le bilan financier est « assez bon » après la visite de 2’500 spectateurs à Courgenay, selon le président Jean-Baptiste Petignat qui n’articule pas de chiffres précis. Ce bilan n'est toutefois pas encore définitif. En effet, le club ajoulot n’a pas pu s’arranger, ni avec Sion, ni avec ses supporters pour s’acquitter d’une somme de 8'000 à 9’000 francs prévue pour la refection du terrain synthétique qui avait été endommagé par des engins pyrotechniques utilisés par les supporters valaisans. Une décision de l’assurance du club jurassien est attendue. Enfin, le FC Diaspora n’a pas réussi un coup flamboyant, selon son président Berat Iljazi. Le bénéfice ne se monte qu’à 4'000 à 5’000 francs et ce n’est « pas grand-chose compte tenu du temps investi », d’après Berat Iljazi qui pointe du doigt des frais de sécurité exorbitants qui se sont montés à une bonne dizaine de milliers de francs. Seules 1’200 personnes avaient assisté à la rencontre des Aigles contre Xamax. /mle