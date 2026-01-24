Une défaite pour le premier test du FC Courtételle

La formation de 1re Ligue de football a joué son premier match de préparation de l’hiver samedi ...
Une défaite pour le premier test du FC Courtételle

La formation de 1re Ligue de football a joué son premier match de préparation de l’hiver samedi à Muttenz. Elle s’est inclinée 3-2 contre une équipe qui évolue au même échelon.

Maxime Eschmann a fait trembler les filets pour le premier match amical du FC Courtételle. (Photo : archives(Georges Henz) Maxime Eschmann a fait trembler les filets pour le premier match amical du FC Courtételle. (Photo : archives(Georges Henz)

Le FC Courtételle commence sa préparation par une défaite. Les footballeurs vadais de 1re Ligue de football ont perdu 3-2 sur la pelouse de Muttenz samedi. Ils rechaussaient les crampons pour leur premier match amical de l’hiver face à une équipe bâloise qui évolue dans le même groupe que les « Verts ».

Le FCC a encaissé par deux fois dans les vingt premières minutes de la rencontre. Il a réduit l’écart à la 25e par l’intermédiaire de Maxime Eschmann. Les Jurassiens ont concédé un nouveau but avant le thé. « Cette première mi-temps n’était pas bonne. On manquait de rythme par rapport à l’adversaire et nous n’étions pas vraiment en place », analyse l’entraineur du FC Courtételle François Marque qui a profité de cette rencontre pour aligner tous ses joueurs à disposition. Il admet toutefois que la deuxième mi-temps était « intéressante ». Sa troupe a notamment réduit l’écart à la 75e par Antoine Rossé.

Un renfort en défense

L’homme fort du FC Courtételle a encore annoncé à RFJ l’engagement de Gabriel Perreira pour le deuxième tour de 1re Ligue. Le milieu de terrain rejoint le jura en provenance du FC La Chaux-de-Fonds. Il a notamment évolué avec les SR Delémont durant la saison 2024-2025. /fwo


