Le FC Bassecourt commence sa préparation par une défaite

La formation de 1re Ligue de football a perdu 2-0 contre Coffrane samedi à l’occasion de son premier match amical de l’hiver. Il s’agissait des débuts de Ludovic Brugnerotto en tant qu’entraineur du FCB.

Nolan Erard et le FC Bassecourt ont disputé leur première rencontre amical samedi. (Photos : archives/Georges Henz) Nolan Erard et le FC Bassecourt ont disputé leur première rencontre amical samedi. (Photos : archives/Georges Henz)

Une défaite pour le premier match de préparation du FC Bassecourt et de son entraineur Ludovic Brugnerotto. Les footballeurs vadais se sont inclinés 2-0 sur la pelouse de Coffrane samedi en amical en vue de la reprise de 1re Ligue. Dans un match jugé très fermé, ils ont craqué en fin de match. Le FCB a encaissé les deux buts de la rencontre à la 82e et sur coup-franc à la 87e.

Ludovic Brugnerotto se dit toutefois « content » pour son premier match aux manettes des « jaune et noir ». Lors de la rencontre, il a surtout voulu « que les joueurs se créent des automatismes dans un nouveau système de jeu ». Le tacticien jurassien estime toutefois que « certaines choses doivent encore être corrigées ».

Un joueur à l’essai

Le FC Bassecourt a aligné Mohamed Diaw lors de cette rencontre amicale. Aucun accord n’est encore trouvé mais le défenseur français devrait évoluer avec le FCB pour la suite de la saison. /fwo


