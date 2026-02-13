Deux attaquants et un défenseur pour les SRD

Les SR Delémont ont engagé trois nouveaux joueurs en vue du deuxième tour de la saison 2025/26, a indiqué le club jurassien jeudi soir. Il s’agit de Glenn Mbazo (20 ans), attaquant formé à Neuchâtel Xamax, d’Alan Dzabana (28 ans), attaquant lui aussi qui a notamment évolué en Ligue 2 française (Le Havre, Red Star) et de Brian Rodrigues (28 ans), défenseur qui évoluait à La Chaux-de-Fonds avec le FC le Parc (2e ligue). Le championnat de 1re Ligue de football reprendra le 22 février à Langenthal. /rce-comm