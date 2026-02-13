Deux attaquants et un défenseur pour les SRD

Le club delémontain de 1re Ligue a recruté trois joueurs pour étoffer son effectif avant la ...
Deux attaquants et un défenseur pour les SRD

Le club delémontain de 1re Ligue a recruté trois joueurs pour étoffer son effectif avant la reprise dans neuf jours.

Alan Dzabana s'était signalé en marquant quatre fois contre Diaspora en match amical. (Photo : Georges Henz) Alan Dzabana s'était signalé en marquant quatre fois contre Diaspora en match amical. (Photo : Georges Henz)

Les SR Delémont ont engagé trois nouveaux joueurs en vue du deuxième tour de la saison 2025/26, a indiqué le club jurassien jeudi soir. Il s’agit de Glenn Mbazo (20 ans), attaquant formé à Neuchâtel Xamax, d’Alan Dzabana (28 ans), attaquant lui aussi qui a notamment évolué en Ligue 2 française (Le Havre, Red Star) et de Brian Rodrigues (28 ans), défenseur qui évoluait à La Chaux-de-Fonds avec le FC le Parc (2e ligue). Le championnat de 1re Ligue de football reprendra le 22 février à Langenthal. /rce-comm


 

Actualités suivantes

Super League: Thoune continue de gagner

Super League: Thoune continue de gagner

Football    Actualisé le 12.02.2026 - 22:29

Pas de vainqueur entre Ajoie-Monterri et Bassecourt

Pas de vainqueur entre Ajoie-Monterri et Bassecourt

Football    Actualisé le 12.02.2026 - 06:54

Nottingham se sépare de son entraîneur Sean Dyche

Nottingham se sépare de son entraîneur Sean Dyche

Football    Actualisé le 12.02.2026 - 06:50

Sion accueille Bâle, le LS chez le leader

Sion accueille Bâle, le LS chez le leader

Football    Actualisé le 12.02.2026 - 04:08

Articles les plus lus

Sion accueille Bâle, le LS chez le leader

Sion accueille Bâle, le LS chez le leader

Football    Actualisé le 12.02.2026 - 04:08

Des adversaires moins attractifs pour la Suisse

Des adversaires moins attractifs pour la Suisse

Football    Actualisé le 12.02.2026 - 04:08

Nottingham se sépare de son entraîneur Sean Dyche

Nottingham se sépare de son entraîneur Sean Dyche

Football    Actualisé le 12.02.2026 - 06:50

Pas de vainqueur entre Ajoie-Monterri et Bassecourt

Pas de vainqueur entre Ajoie-Monterri et Bassecourt

Football    Actualisé le 12.02.2026 - 06:54

Super League: Servette ramène le nul du Tessin

Super League: Servette ramène le nul du Tessin

Football    Actualisé le 11.02.2026 - 22:34

Sion accueille Bâle, le LS chez le leader

Sion accueille Bâle, le LS chez le leader

Football    Actualisé le 12.02.2026 - 04:08

Des adversaires moins attractifs pour la Suisse

Des adversaires moins attractifs pour la Suisse

Football    Actualisé le 12.02.2026 - 04:08

Nottingham se sépare de son entraîneur Sean Dyche

Nottingham se sépare de son entraîneur Sean Dyche

Football    Actualisé le 12.02.2026 - 06:50

Baptiste Stroppolo file chez le voisin

Baptiste Stroppolo file chez le voisin

Football    Actualisé le 11.02.2026 - 11:04

Tottenham se sépare de l'entraîneur Thomas Frank

Tottenham se sépare de l'entraîneur Thomas Frank

Football    Actualisé le 11.02.2026 - 11:57

Super League: Servette ramène le nul du Tessin

Super League: Servette ramène le nul du Tessin

Football    Actualisé le 11.02.2026 - 22:34

Des adversaires moins attractifs pour la Suisse

Des adversaires moins attractifs pour la Suisse

Football    Actualisé le 12.02.2026 - 04:08