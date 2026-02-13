La passion du football au profit des jeunes

Le camp de football de Reconvilier s’offre un nouveau départ. Après plus d’une décennie d’existence, l’événement a été repris par une structure locale en ce début d’année : la Nextgen Soccer Academy. La société a été fondée par trois amis du Jura bernois, David Krebs, Fabio Filieri et Steve Morand. Basée à Bévilard, elle organisera son premier camp durant la première semaine de juillet. « L’idée est de développer les camps de foot dans notre région et surtout de permettre aux familles d’avoir une alternative à la garde pendant les vacances d’été », explique David Krebs.





Le plaisir avant tout

Le camp existait déjà depuis 10 à 15 ans, organisé par une société zougoise. Les trois amis ont souhaité reprendre le flambeau pour ancrer davantage le projet dans la région. Malgré son nom, la structure ne se veut pas une académie élitiste. « Le nom, c’est pour être un petit peu tendance. L’idée est vraiment de permettre aux enfants de prendre du plaisir pendant leurs vacances en faisant du foot », détaille David Krebs. Ainsi, les trois passionnés prévoient de placer le jeu au cœur de ce camp. « C’est une base technique : des passes, des contrôles, des choses simples, et du jeu », poursuit celui qui entraîne des jeunes au sein du Birse FC.