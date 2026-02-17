Deux nouveaux joueurs aux SR Delémont

Seyf Toumi et Robin Hushi ont signé pour le club jurassien de 1re Ligue.
Seyf Toumi et Robin Hushi ont signé pour le club jurassien de 1re Ligue.

Seyf Toumi et Robin Hushi. (Photo : SRD, Thomas Henzelin) Seyf Toumi et Robin Hushi. (Photo : SRD, Thomas Henzelin)

Les SR Delémont ont annoncé lundi soir l’engagement de deux nouveaux joueurs au sein de l’équipe qui évolue en 1re Ligue. Seyf Toumi arrive en provenance du FC Besa / Bienne et « apportera son dynamisme et sa percussion sur le côté droit », indique le communiqué diffusé par le club jurassien. Il n’est autre que le frère de Fares Toumi qui porte déjà les couleurs des SRD. Par ailleurs, les SR Delémont confirment l’arrivée de Robin Hushi, le frère de Florent Hushi. Après un passage au FC Bassecourt, Robin Hushi fait son retour dans son club formateur « où il apportera sa justesse technique et sa créativité dans le jeu ». /comm-fco


