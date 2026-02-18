La reprise en 1re Ligue : le FC Courtételle (1/3)

Les footballeurs jurassiens de 1re Ligue reprennent le championnat ce week-end. Le FC Courtételle ...
Les footballeurs jurassiens de 1re Ligue reprennent le championnat ce week-end. Le FC Courtételle nourrit des ambitions, lui qui pointe au 4e rang provisoire.

François Marque veut que son FC Courtételle s'installe durablement en haut du panier de 1re Ligue. (Photo : archives Georges Henz) François Marque veut que son FC Courtételle s'installe durablement en haut du panier de 1re Ligue. (Photo : archives Georges Henz)

Le FC Courtételle veut continuer à tutoyer les sommets. Pour la reprise du championnat de 1re Ligue prévue ce week-end, le FCC est attendu à Buochs samedi soir. Les Vadais, 4es du classement, sont les meilleurs représentants jurassiens dans ce championnat relevé et ô combien serré. Ils sont à égalité avec Langenthal, 3e, et à trois points de la place de finaliste occupée par Muttenz (2e). « Le début de ce deuxième tour sera primordial. Après cinq-six matches, certaines équipes n’auront plus rien à jouer », confie l’entraîneur des « Verts » François Marque, alors que Courtételle est talonné par plusieurs équipes. Le coach tricolore se méfie aussi de plusieurs équipes dont le contingent a beaucoup évolué et dont le visage pourrait être totalement différent que celui affiché au printemps. Si les finales paraissent atteignables, François Marque ne veut pas mettre trop de pression sur ses joueurs : « L’objectif pour nous, c’est d’avoir une forme de progression par rapport au début de saison et même par rapport à l’année passée. C’est toujours l’idée. On n’est pas focalisé sur le classement », déclare-t-il en ajoutant toutefois que le FCC fera tout pour rester dans la première partie de la hiérarchie.

François Marque : « On demeure prudents ».

Ecouter le son

Fin de mercato agitée

Alors qu’il se dirigeait vers un mercato plutôt calme et même enrichissant, Courtételle a essuyé deux mauvaises surprises. Le milieu de terrain Steve Coelho et le défenseur Lucas Endé ont annoncé leur départ ces derniers jours. Et cela contraint le FCC de rester attentif sur le marché : « On va essayer de bouger. (…) L’idée, c’est de ne pas faire pour faire », explique François Marque qui souligne qu’il n’a que 18 joueurs de champ à disposition. « Si on ne trouve pas, on se débrouillera. La chance qu’on a, c’est qu’on a beaucoup de joueurs polyvalents », renchérit le technicien qui pourra toujours s’appuyer sur une ossature solide, complétée par quatre nouveaux éléments arrivés cet hiver et qui sont appelés à compenser les quatre départs enregistrés. /mle

François Marque : « On fait avec les moyens qu’on a. »

Ecouter le son

Le mercato des SR Delémont

Arrivées (4)

Benjamin Roth, gardien (FC Bienne)

Baptiste Stroppolo, défenseur (SR Delémont)

Gabriel Pereira Luiz, milieu de terrain (FC La Chaux-de-Fonds)

Matteo Pepe, attaquant (FC Courrendlin-Courroux)


Départs (4)

Ibrahima Sisse, gardien (FC Haute-Ajoie)

Luca Demagistri, défenseur (FC Courrendlin-Courroux)

Lucas Endé, défenseur (FC Alle)

Steve Coelho, milieu de terrain (FC La Chaux-de-Fonds)

Benjamin Roth est le nouveau gardien du FC Courtételle. (Photo : archives Georges Henz) Benjamin Roth est le nouveau gardien du FC Courtételle. (Photo : archives Georges Henz)


Actualisé le

 

