La reprise en 1re Ligue : le FC Courtételle (1/3)

Le FC Courtételle veut continuer à tutoyer les sommets. Pour la reprise du championnat de 1re Ligue prévue ce week-end, le FCC est attendu à Buochs samedi soir. Les Vadais, 4es du classement, sont les meilleurs représentants jurassiens dans ce championnat relevé et ô combien serré. Ils sont à égalité avec Langenthal, 3e, et à trois points de la place de finaliste occupée par Muttenz (2e). « Le début de ce deuxième tour sera primordial. Après cinq-six matches, certaines équipes n’auront plus rien à jouer », confie l’entraîneur des « Verts » François Marque, alors que Courtételle est talonné par plusieurs équipes. Le coach tricolore se méfie aussi de plusieurs équipes dont le contingent a beaucoup évolué et dont le visage pourrait être totalement différent que celui affiché au printemps. Si les finales paraissent atteignables, François Marque ne veut pas mettre trop de pression sur ses joueurs : « L’objectif pour nous, c’est d’avoir une forme de progression par rapport au début de saison et même par rapport à l’année passée. C’est toujours l’idée. On n’est pas focalisé sur le classement », déclare-t-il en ajoutant toutefois que le FCC fera tout pour rester dans la première partie de la hiérarchie.