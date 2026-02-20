La reprise en 1re Ligue : le FC Bassecourt (3/3)

Le FC Bassecourt n’a d’yeux que pour son maintien en 1re Ligue de football. A l’instar du FC Courtételle et des SR Delémont, l’équipe vadaise sera de retour sur les pelouses du championnat dès ce week-end. Le deuxième tour commencera d’ailleurs copieusement pour les Vadais qui se déplacent sur le terrain du leader, Grasshopers M21, ce dimanche, avant d’accueillir son dauphin Muttenz dans une semaine. Après un premier tour mi-figue mi-raisin, le FCB pointe au 14e rang de la hiérarchie avec quatre points d’avance sur Buochs, mais un match de plus au compteur que les joueurs de Suisse centrale.

Le nouvel entraîneur de Bassecourt Ludovic Brugnerotto, qui a succédé à Lulzim Hushi durant cette trêve, a bénéficié de plusieurs semaines pour inculquer ses valeurs au groupe. S’il souhaite donner confiance à ses hommes, il veut aussi travailler fort sur l’ambiance d’équipe. Au regard de la situation au classement, les Vadais seraient bien inspirés de décoller rapidement : « Il faut faire des bonnes prestations assez vite. (…) Il faudra comptabiliser rapidement », souligne le coach, bien conscient que le deuxième tour est le début d’un nouveau championnat dans un groupe particulièrement homogène dans lequel Bassecourt ne pointe par exemple qu’à trois points du 8e.