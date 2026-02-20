La reprise en 1re Ligue : le FC Bassecourt (3/3)

Le FC Bassecourt n’a d’yeux que pour son maintien en 1re Ligue de football. A l’instar du FC Courtételle et des SR Delémont, l’équipe vadaise sera de retour sur les pelouses du championnat dès ce week-end. Le deuxième tour commencera d’ailleurs copieusement pour les Vadais qui se déplacent sur le terrain du leader, Grasshopers M21, ce dimanche, avant d’accueillir son dauphin Muttenz dans une semaine. Après un premier tour mi-figue mi-raisin, le FCB pointe au 14e rang de la hiérarchie avec quatre points d’avance sur Buochs, mais un match de plus au compteur que les joueurs de Suisse centrale.
Le nouvel entraîneur de Bassecourt Ludovic Brugnerotto, qui a succédé à Lulzim Hushi durant cette trêve, a bénéficié de plusieurs semaines pour inculquer ses valeurs au groupe. S’il souhaite donner confiance à ses hommes, il veut aussi travailler fort sur l’ambiance d’équipe. Au regard de la situation au classement, les Vadais seraient bien inspirés de décoller rapidement : « Il faut faire des bonnes prestations assez vite. (…) Il faudra comptabiliser rapidement », souligne le coach, bien conscient que le deuxième tour est le début d’un nouveau championnat dans un groupe particulièrement homogène dans lequel Bassecourt ne pointe par exemple qu’à trois points du 8e.
Ludovic Brugnerotto : « Plusieurs choses à côté du foot doivent prendre. »
Pas de bouleversement dans le contingent
Malgré une situation compromise au classement, le FC Bassecourt est parvenu à conserver ses cadres : « On voulait garder l’ossature principale du groupe parce qu’il y a de la qualité. On voulait apporter un ou deux éléments qui pourraient permettre de passer un pallier et je pense que ça a été fait », affirme Ludovic Brugnerotto. Les Vadais ont enregistré quatre départs durant l’hiver, tout en comptant trois nouveaux éléments. Deux d’entre eux sont des éléments aguerris qui doivent apporter une plus-value. L’attaquant Valentin Nushi doit contribuer à la créativité offensive de la deuxième moins bonne attaque du championnat. Quant au Français Mohamed Diaw, son gabarit imposant et sa lecture du jeu doivent permettre au FCB de conserver une stabilité défensive impressionnante lors de l’automne (ndlr : Bassecourt a l’actuelle troisième meilleure défense du groupe). Aussi, l’ancien entraîneur d’Haute-Ajoie veut continuer à donner du crédit et des responsabilités aux jeunes de notre région. Le FCB ne vivra un joli printemps que si ses jeunes se mettent au diapason et que ses cadres répondent aux grandes attentes… le staff espère aussi que son groupe soit épargné par les blessures. /mle
Ludovic Brugnerotto : « Il y a de la qualité dans ce groupe. »
Le mercato du FC Bassecourt
Arrivées (3)
Joris Gester (ailier, FC Ajoie-Monterri)
Mohamed Diaw (défenseur, FC Limonest B)
Valentin Nushi (attaquant, FC Prishtina Berne)
Départs (4)
Robin Hushi (attaquant, SR Delémont)
Nohan Cuenat (défenseur, FC Concordia Bâle)
Thibault Lancry (attaquant, SC Dornach)
Gautier Véjux (attaquant, FC Vesoul)