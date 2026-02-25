Altin Shala voit le bout du tunnel

Il vivait un conte de fées qui s’est brusquement mué en coup dur. L’été dernier, Altin Shala posait ses valises à Sion et y signait son premier contrat de footballeur professionnel. Un rêve de gosse. Sauf que le retour à la réalité fut brutal : lors d’un choc à l’entraînement, l’attaquant jurassien se blesse au genou. Verdict : rupture du ligament croisé antérieur et des mois sans toucher le ballon.

Depuis juillet dernier, le Vadais de 23 ans vit au rythme de la convalescence et de la rééducation. Depuis plusieurs semaines, il a retrouvé les terrains et entamé un long et pénible chemin de retour en condition : « Je travaille vraiment énormément. Je ne m’attendais pas à ce que ce soit si dur. Depuis un mois, un mois et demi, on est vraiment en train de pousser tous les jours », affirme le Sédunois dont les résultats physiques sont les meilleurs de sa carrière. De quoi envisager la suite sereinement. Altin Shala a repris cette semaine les entraînements avec des duels à 100%.





D’abord les M21 puis le rêve professionnel

S’il a réintégré le groupe professionnel depuis quelques semaines, le retour en compétition d’Altin Shala se fera en 1re Ligue, avec la réserve du FC Sion : « Je passerai par la case M21. Il n’y a aucun problème avec ça. C’est même mieux je pense. Dans un premier temps, je souhaite reprendre goût au foot, de faire ce que je faisais avant ma blessure et devenir encore plus performant qu’avant », affirme l’enfant de Bassecourt qui pourrait retrouver les pelouses du championnat dès les premières semaines de mars avec un temps de jeu progressif. Le joueur et le staff du club valaisan ne veulent pas brûler les étapes. S’il a progressé physiquement – et les résultats le certifient -, le jeune attaquant est convaincu aussi d’avoir évolué d’un point de vue physique. Il assure ne pas avoir d’appréhension après cette blessure et ne souffrir d’aucune douleur en lien avec cette dernière. Si tout se passe bien et que ses performances avec la réserve sont bonnes, on pourrait donc prochainement assister aux débuts d’Altin Shala dans le monde professionnel. C’est en tout cas tout ce que souhaite le footballeur jurassien dont la passion demeure intacte. /mle