Altin Shala voit le bout du tunnel

L’attaquant jurassien du FC Sion devrait faire son retour à la compétition ces prochaines semaines ...
Altin Shala voit le bout du tunnel

L’attaquant jurassien du FC Sion devrait faire son retour à la compétition ces prochaines semaines. Il s’est bien remis de sa grave blessure au genou et se dit « plus motivé que jamais ».

Altin Shala est arrivé au terme de sa convalescence et devrait faire son retour dans la compétition. (Photo : archives/FC Sion) Altin Shala est arrivé au terme de sa convalescence et devrait faire son retour dans la compétition. (Photo : archives/FC Sion)

Il vivait un conte de fées qui s’est brusquement mué en coup dur. L’été dernier, Altin Shala posait ses valises à Sion et y signait son premier contrat de footballeur professionnel. Un rêve de gosse. Sauf que le retour à la réalité fut brutal : lors d’un choc à l’entraînement, l’attaquant jurassien se blesse au genou. Verdict : rupture du ligament croisé antérieur et des mois sans toucher le ballon.

Depuis juillet dernier, le Vadais de 23 ans vit au rythme de la convalescence et de la rééducation. Depuis plusieurs semaines, il a retrouvé les terrains et entamé un long et pénible chemin de retour en condition : « Je travaille vraiment énormément. Je ne m’attendais pas à ce que ce soit si dur. Depuis un mois, un mois et demi, on est vraiment en train de pousser tous les jours », affirme le Sédunois dont les résultats physiques sont les meilleurs de sa carrière. De quoi envisager la suite sereinement. Altin Shala a repris cette semaine les entraînements avec des duels à 100%.

D’abord les M21 puis le rêve professionnel

S’il a réintégré le groupe professionnel depuis quelques semaines, le retour en compétition d’Altin Shala se fera en 1re Ligue, avec la réserve du FC Sion : « Je passerai par la case M21. Il n’y a aucun problème avec ça. C’est même mieux je pense. Dans un premier temps, je souhaite reprendre goût au foot, de faire ce que je faisais avant ma blessure et devenir encore plus performant qu’avant », affirme l’enfant de Bassecourt qui pourrait retrouver les pelouses du championnat dès les premières semaines de mars avec un temps de jeu progressif. Le joueur et le staff du club valaisan ne veulent pas brûler les étapes. S’il a progressé physiquement – et les résultats le certifient -, le jeune attaquant est convaincu aussi d’avoir évolué d’un point de vue physique. Il assure ne pas avoir d’appréhension après cette blessure et ne souffrir d’aucune douleur en lien avec cette dernière. Si tout se passe bien et que ses performances avec la réserve sont bonnes, on pourrait donc prochainement assister aux débuts d’Altin Shala dans le monde professionnel. C’est en tout cas tout ce que souhaite le footballeur jurassien dont la passion demeure intacte. /mle


 

Actualités suivantes

Infantino serein malgré les violences au Mexique

Infantino serein malgré les violences au Mexique

Football    Actualisé le 25.02.2026 - 07:27

Ligue des champions: la Juventus en mauvaise posture

Ligue des champions: la Juventus en mauvaise posture

Football    Actualisé le 25.02.2026 - 04:03

Mondial 2026: violences au Mexique, le boss de la FIFA serein

Mondial 2026: violences au Mexique, le boss de la FIFA serein

Football    Actualisé le 25.02.2026 - 04:46

L'Inter Milan éliminé de la Ligue des champions par Bodö/Glimt

L'Inter Milan éliminé de la Ligue des champions par Bodö/Glimt

Football    Actualisé le 24.02.2026 - 23:15

Articles les plus lus

L'inter sous pression avant d'accueillir Bodö/Glimt

L'inter sous pression avant d'accueillir Bodö/Glimt

Football    Actualisé le 24.02.2026 - 04:03

France: Achraf Hakimi renvoyé en procès pour viol

France: Achraf Hakimi renvoyé en procès pour viol

Football    Actualisé le 24.02.2026 - 12:19

L'Euro féminin 2025 salué par l'UEFA pour sa durabilité

L'Euro féminin 2025 salué par l'UEFA pour sa durabilité

Football    Actualisé le 24.02.2026 - 15:32

L'Atlético jouera les 8es de finale de la Ligue des champions

L'Atlético jouera les 8es de finale de la Ligue des champions

Football    Actualisé le 24.02.2026 - 20:41