Le FC Bassecourt tient tête à Muttenz

Les footballeurs vadais de 1re Ligue ont fait match nul contre Muttenz, 2e du classement, 2-2 ...
Le FC Bassecourt tient tête à Muttenz

Les footballeurs vadais de 1re Ligue ont fait match nul contre Muttenz, 2e du classement, 2-2 samedi à domicile.

Schadrac Nkusu a offert l'égalisation au FC Bassecourt. (Photo : archives/Cédric Prudat) Schadrac Nkusu a offert l'égalisation au FC Bassecourt. (Photo : archives/Cédric Prudat)

Un point dans l’escarcelle du FC Bassecourt. La formation jurassienne de 1re Ligue de football a fait match nul 2-2 contre Muttenz samedi après-midi sur la pelouse du Stade des Grands-Prés. Le FCB est ainsi parvenu à gagner un point face aux Bâlois qui occupent actuellement le 2e rang du classement.

Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge à la pause. Le FC Bassecourt, qui s’est montré plus dangereux que son adversaire, n’a pas réussi à concrétiser ses occasions. Tout s’est donc joué au retour des vestiaires. Muttenz est parvenu à ouvrir la marque à la 55e. Les hommes de Ludovic Brugnerotto sont revenus au score grâce à un pénalty à la 62. La recrue hivernale Valentin Nushi a trompé la vigilance de l’ancien gardien des SR Delémont Steven Oberle. Ce retour a toutefois été de courte durée. Les Bâlois ont repris l’avantage sept minutes plus tard. Le FCB n’a pas baissé les bras et a marqué le dernier but de la soirée à la 74e minute par l’intermédiaire de Schadrac Nkusu. Les Vadais auraient même pu enfoncer le clou dans le dernier quart d’heure. Évoluant en supériorité après l’expulsion d’un joueur de Muttenz à la 76e, ils n’ont pas réussi à profiter de cette situation.

Le FCB reste 14e du classement. Il compte cinq longueurs d’avance sur le premier relégable qui a toutefois joué deux matches de moins. /fwo


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Pertes de temps: des mesures prises par l'Ifab

Pertes de temps: des mesures prises par l'Ifab

Football    Actualisé le 28.02.2026 - 15:49

Conference League: les Lausannois déçus et tristes

Conference League: les Lausannois déçus et tristes

Football    Actualisé le 28.02.2026 - 04:07

Super League: Servette accueille Sion avec la pression

Super League: Servette accueille Sion avec la pression

Football    Actualisé le 28.02.2026 - 04:04

Ligue des champions: encore un duel Real Madrid - Manchester City

Ligue des champions: encore un duel Real Madrid - Manchester City

Football    Actualisé le 27.02.2026 - 12:35

Articles les plus lus

Conference League: le Lausanne-Sport éliminé

Conference League: le Lausanne-Sport éliminé

Football    Actualisé le 26.02.2026 - 23:05

Ligue des champions: encore un duel Real Madrid - Manchester City

Ligue des champions: encore un duel Real Madrid - Manchester City

Football    Actualisé le 27.02.2026 - 12:35

Super League: Servette accueille Sion avec la pression

Super League: Servette accueille Sion avec la pression

Football    Actualisé le 28.02.2026 - 04:04

Conference League: les Lausannois déçus et tristes

Conference League: les Lausannois déçus et tristes

Football    Actualisé le 28.02.2026 - 04:07

Cristiano Ronaldo achète 25% du club d'Almeria

Cristiano Ronaldo achète 25% du club d'Almeria

Football    Actualisé le 26.02.2026 - 12:13

Conference League: le Lausanne-Sport éliminé

Conference League: le Lausanne-Sport éliminé

Football    Actualisé le 26.02.2026 - 23:05

Ligue des champions: encore un duel Real Madrid - Manchester City

Ligue des champions: encore un duel Real Madrid - Manchester City

Football    Actualisé le 27.02.2026 - 12:35

Super League: Servette accueille Sion avec la pression

Super League: Servette accueille Sion avec la pression

Football    Actualisé le 28.02.2026 - 04:04

Conference League: le Lausanne-Sport se méfie du Sigma Olomouc

Conference League: le Lausanne-Sport se méfie du Sigma Olomouc

Football    Actualisé le 26.02.2026 - 04:03

Le Lausanne-Sport joue son avenir européen

Le Lausanne-Sport joue son avenir européen

Football    Actualisé le 26.02.2026 - 04:03

Cristiano Ronaldo achète 25% du club d'Almeria

Cristiano Ronaldo achète 25% du club d'Almeria

Football    Actualisé le 26.02.2026 - 12:13

Conference League: le Lausanne-Sport éliminé

Conference League: le Lausanne-Sport éliminé

Football    Actualisé le 26.02.2026 - 23:05