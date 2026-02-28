Le FC Bassecourt tient tête à Muttenz

Un point dans l’escarcelle du FC Bassecourt. La formation jurassienne de 1re Ligue de football a fait match nul 2-2 contre Muttenz samedi après-midi sur la pelouse du Stade des Grands-Prés. Le FCB est ainsi parvenu à gagner un point face aux Bâlois qui occupent actuellement le 2e rang du classement.

Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge à la pause. Le FC Bassecourt, qui s’est montré plus dangereux que son adversaire, n’a pas réussi à concrétiser ses occasions. Tout s’est donc joué au retour des vestiaires. Muttenz est parvenu à ouvrir la marque à la 55e. Les hommes de Ludovic Brugnerotto sont revenus au score grâce à un pénalty à la 62. La recrue hivernale Valentin Nushi a trompé la vigilance de l’ancien gardien des SR Delémont Steven Oberle. Ce retour a toutefois été de courte durée. Les Bâlois ont repris l’avantage sept minutes plus tard. Le FCB n’a pas baissé les bras et a marqué le dernier but de la soirée à la 74e minute par l’intermédiaire de Schadrac Nkusu. Les Vadais auraient même pu enfoncer le clou dans le dernier quart d’heure. Évoluant en supériorité après l’expulsion d’un joueur de Muttenz à la 76e, ils n’ont pas réussi à profiter de cette situation.

Le FCB reste 14e du classement. Il compte cinq longueurs d’avance sur le premier relégable qui a toutefois joué deux matches de moins. /fwo