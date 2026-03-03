Le FC Alle est un club de qualité aux yeux de l’ASF

Le club ajoulot est le premier jurassien à obtenir la certification « Quality Club » de la ...
Le FC Alle est un club de qualité aux yeux de l’ASF

Le club ajoulot est le premier jurassien à obtenir la certification « Quality Club » de la part de l’Association suisse de football.

Le FC Alle recevra son label le 21 mars.  (Image d'illustration). Le FC Alle recevra son label le 21 mars.  (Image d'illustration).

Le FC Alle est considéré comme un club de qualité par l’Association suisse de football (ASF). Le club ajoulot de football se voit remettre la certification « Quality Club » de l’ASF. Il se félicite dans son communiqué transmis ce mardi d’être le premier club jurassien à obtenir ce label. Le FC Alle ajoute que « cette distinction constitue une reconnaissance officielle du travail accompli tant sur les plans organisationnel, sportif qu’associatif. » Il recevra officiellement son label lors d’une cérémonie prévue le 21 mars à Alle.

Pour accéder à cette distinction, le club ajoulot a déposé sa candidature auprès de l’ASF. Il a monté un dossier stratégique qui a été validé par l’instance nationale du football. Le label est renouvelé après deux et quatre ans. /comm-nmy


 

