La série noire se poursuit pour les SR Delémont

Les SRD se sont inclinés mercredi soir 2-1 à Buochs, chez la lanterne rouge de 1re Ligue, encaissant leur sixième défaite d’affilée en championnat. La zone de relégation n’est plus qu’à deux points.

Cyril Schwendimann et les SRD ont perdu chez la lanterne rouge. (Photo d'archives : Georges Henz) Cyril Schwendimann et les SRD ont perdu chez la lanterne rouge. (Photo d'archives : Georges Henz)

Privés de victoire depuis le 28 septembre dernier, les SR Delémont n’ont pas su profiter du déplacement chez la lanterne rouge pour briser leur série noire. Battus mercredi soir 2-1 à Buochs en match en retard de 1re Ligue de football, les Jurassiens ont enchaîné une sixième défaite d’affilée et leur neuvième match de suite sans succès en championnat. Les Nidwaldiens ont profité de deux penalties (16e et 45e) pour faire la différence en première période. Les Delémontains n’ont réduit l’écart qu’en toute fin de match par Yoroma Jatta (90e) alors que leur entraîneur Anthony Sirufo avait été expulsé un quart d’heure plus tôt (76e). Au classement, la situation se complique pour les SRD qui glissent à la 14e place, derrière Bassecourt, en position de premier non relégable avec seulement deux points d’avance sur la zone rouge et son adversaire du soir qui compte un match de moins. /jpi


 

