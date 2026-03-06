L’AJF invite à la résistance face à Xamax

Le football jurassien ne digère pas la décision de l’ASF d’accorder à Neuchâtel Xamax, seul, l’organisation et la gestion du football élite dans le Jura dès la saison prochaine. L’Association jurassienne de football, évincée de la convention tripartite il y a deux ans après avoir géré le football élite durant 25 ans, a envoyé jeudi un mail – que RFJ a pu consulter - à l’attention de tous les clubs de football jurassien après avoir pris connaissance de la volonté du président de Neuchâtel Xamax, Jean-François Collet, de « s’approprier la gestion du football élite AJF sur son territoire ».





« M. Collet a franchi une ligne rouge inacceptable »

« Avec cette intention, M. Collet a franchi une ligne rouge inacceptable pour l’AJF et tous ses clubs », expose la missive. Les prescriptions d’exécution du Département de la formation de la relève de l’ASF exigeant « une collaboration régionale entre au moins deux clubs de l’ASF » pour ce type de partenariat, l’AJF invite ses membres à une forme de résistance au projet xamaxien dans le cas où le club neuchâtelois chercherait à nouer un partenariat avec une entité jurassienne pour bénéficier d’une infrastructure ou d’un prête-nom. « Le Comité central de l’AJF tient à vous informer que l’acceptation, par tout club AJF, d’être le prête-nom de NX 1912 SA (M. Collet) dans le cadre d’un futur partenariat pour la partie Jura de BEJUNE, reviendrait à cautionner l’ingérence sportive d’une entité neuchâteloise sur sol AJF sans concertation préalable avec ses dirigeants », alerte le courrier. La veille, le ministre jurassien en charge des sports, Raphaël Ciocchi, et le chef de l’Office des sports, Raphaël Chalverat, ont sollicité par lettre recommandée un rendez-vous d’urgence auprès de l’ASF et sont dans l’attente d’une réponse. /jpi