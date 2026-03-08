Altin Shala retrouve les terrains après huit mois de blessure

Le Jurassien a participé à la victoire de la réserve de Sion contre Coffrane 1-0 samedi en ...
Le Jurassien a participé à la victoire de la réserve de Sion contre Coffrane 1-0 samedi en 1re Ligue. Le gardien ajoulot Simon Caillet a défendu la cage valaisanne pour s’offrir un blanchissage.

Altin Shala est enfin remis de sa blessure au genou. (Photo : archives FC Sion) Altin Shala est enfin remis de sa blessure au genou. (Photo : archives FC Sion)

Altin Shala vit un retour au jeu victorieux. L’ailier jurassien a pris part au succès de la réserve du FC Sion face à Coffrane 1-0 samedi en 1re Ligue. Il est entré sur le terrain à l’heure de jeu pour disputer plus d’une trentaine de minutes. Il a pu fêter l’ouverture du score avec ses coéquipiers. Altin Shala a subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou cet été et a été éloigné des terrains durant huit mois.

L’autre Jurassien de la formation valaisanne a également participé à cette rencontre. Le gardien Simon Caillet s’est offert un blanchissage dans les cages sédunoises. Les deux joueurs vont maintenant continuer d’engranger de l’expérience auprès de la réserve, avant d’espérer jouer en équipe première. /cra


 

