Le FC Ajoie-Monterri crucifié pour sa reprise

Le FC Ajoie-Monterri démarre le 2e tour de 2e ligue interrégionale par une défaite rageante. Les footballeurs ajoulots ont perdu 2-1 contre Dornach samedi à Courgenay. Le FCAM, 8e au coup d’envoi, a pourtant ouvert le score face au 3e du classement. La recrue hivernale, l’ailier Mattéo Philippe, a fait trembler les filets soleurois dès la 24e minute de jeu, mais les visiteurs ont égalisé dans la foulée, à la 31e. Les hommes de Thierry Payet ont finalement craqué dans les derniers instants du match. Ils ont encaissé le but de la défaite après une minute dans le temps additionnel. Ce revers empêche les Ajoulots de prendre de l’air sur le bas du classement. Ils restent 8es provisoires avec quatre points d’avance sur la zone de relégation. /nmy