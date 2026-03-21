Premier point de l’année pour Ajoie-Monterri

Les footballeurs jurassiens ont partagé l’enjeu 1-1 sur la pelouse de Lachen-Altendorf samedi ...
Premier point de l’année pour Ajoie-Monterri

Les footballeurs jurassiens ont partagé l’enjeu 1-1 sur la pelouse de Lachen-Altendorf samedi en 2e ligue interrégionale.

Danny Rethy Chi et le FC Ajoie-Monterri rentrent avec un point. (Photo : archives Georges Henz) Danny Rethy Chi et le FC Ajoie-Monterri rentrent avec un point. (Photo : archives Georges Henz)

Le FC Ajoie-Monterri rentre avec un point d’un long déplacement. Les Jurassiens ont ramené le nul 1-1 de leur visite chez Lachen-Altendorf samedi en 2e ligue interrégionale. Ils ont ouvert la marque à la 23e sur la pelouse de Siebnen grâce à Vincent Voisard, qui a ensuite été expulsé juste avant la mi-temps. L’équipe de Thierry Payet n’est pas parvenue à tenir longtemps son avantage face à un adversaire qui la devance de cinq longueurs. Le match a été rugueux avec 9 cartons jaunes distribués par l’arbitre, amenant à une expulsion de chaque côté, sans compter un carton rouge direct à l’encontre des Schwytzois. Après leur défaite il y a une semaine pour la reprise, les Ajoulots engrangent leur premier point de l’année. Ils restent provisoirement 9es, avec plus que trois points d’avance sur la barre avec un match de plus au compteur. /emu


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Super League: un carton pour Servette, Thoune chute

Super League: un carton pour Servette, Thoune chute

Football    Actualisé le 21.03.2026 - 19:57

SL: Sion peut assurer sa place dans le top 6

SL: Sion peut assurer sa place dans le top 6

Football    Actualisé le 21.03.2026 - 04:04

L’électrochoc n’a pas eu lieu aux SRD

L’électrochoc n’a pas eu lieu aux SRD

Football    Actualisé le 20.03.2026 - 23:14

Portugal: Cristiano Ronaldo forfait contre le Mexique et les USA

Portugal: Cristiano Ronaldo forfait contre le Mexique et les USA

Football    Actualisé le 20.03.2026 - 15:23

Articles les plus lus

Une victoire historique pour Johan Manzambi et Bruno Ogbus

Une victoire historique pour Johan Manzambi et Bruno Ogbus

Football    Actualisé le 19.03.2026 - 20:59

Portugal: Cristiano Ronaldo forfait contre le Mexique et les USA

Portugal: Cristiano Ronaldo forfait contre le Mexique et les USA

Football    Actualisé le 20.03.2026 - 15:23

L’électrochoc n’a pas eu lieu aux SRD

L’électrochoc n’a pas eu lieu aux SRD

Football    Actualisé le 20.03.2026 - 23:14

SL: Sion peut assurer sa place dans le top 6

SL: Sion peut assurer sa place dans le top 6

Football    Actualisé le 21.03.2026 - 04:04

Thibaut Courtois va manquer plusieurs semaines avec le Real Madrid

Thibaut Courtois va manquer plusieurs semaines avec le Real Madrid

Football    Actualisé le 19.03.2026 - 14:25

Une victoire historique pour Johan Manzambi et Bruno Ogbus

Une victoire historique pour Johan Manzambi et Bruno Ogbus

Football    Actualisé le 19.03.2026 - 20:59

Portugal: Cristiano Ronaldo forfait contre le Mexique et les USA

Portugal: Cristiano Ronaldo forfait contre le Mexique et les USA

Football    Actualisé le 20.03.2026 - 15:23

L’électrochoc n’a pas eu lieu aux SRD

L’électrochoc n’a pas eu lieu aux SRD

Football    Actualisé le 20.03.2026 - 23:14

Lionel Messi a marqué le 900e but de sa carrière

Lionel Messi a marqué le 900e but de sa carrière

Football    Actualisé le 19.03.2026 - 08:07

Equipe de Suisse: Murat Yakin rappelle Alvyn Sanches

Equipe de Suisse: Murat Yakin rappelle Alvyn Sanches

Football    Actualisé le 19.03.2026 - 11:20

Thibaut Courtois va manquer plusieurs semaines avec le Real Madrid

Thibaut Courtois va manquer plusieurs semaines avec le Real Madrid

Football    Actualisé le 19.03.2026 - 14:25

Une victoire historique pour Johan Manzambi et Bruno Ogbus

Une victoire historique pour Johan Manzambi et Bruno Ogbus

Football    Actualisé le 19.03.2026 - 20:59