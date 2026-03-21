Le FC Ajoie-Monterri rentre avec un point d’un long déplacement. Les Jurassiens ont ramené le nul 1-1 de leur visite chez Lachen-Altendorf samedi en 2e ligue interrégionale. Ils ont ouvert la marque à la 23e sur la pelouse de Siebnen grâce à Vincent Voisard, qui a ensuite été expulsé juste avant la mi-temps. L’équipe de Thierry Payet n’est pas parvenue à tenir longtemps son avantage face à un adversaire qui la devance de cinq longueurs. Le match a été rugueux avec 9 cartons jaunes distribués par l’arbitre, amenant à une expulsion de chaque côté, sans compter un carton rouge direct à l’encontre des Schwytzois. Après leur défaite il y a une semaine pour la reprise, les Ajoulots engrangent leur premier point de l’année. Ils restent provisoirement 9es, avec plus que trois points d’avance sur la barre avec un match de plus au compteur. /emu
Premier point de l’année pour Ajoie-Monterri
Les footballeurs jurassiens ont partagé l’enjeu 1-1 sur la pelouse de Lachen-Altendorf samedi ...
RFJ
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