Le FC Ajoie-Monterri remporte un point à domicile

La formation de 2e ligue interrégionale de football a fait match nul 2-2 contre Binningen samedi ...
Le FC Ajoie-Monterri remporte un point à domicile

La formation de 2e ligue interrégionale de football a fait match nul 2-2 contre Binningen samedi sur la pelouse synthétique de Courgenay.

Roman Huber a du quitter ses coéquipiers après une blessure au nez. (Photo : archives Georges Henz) Roman Huber a du quitter ses coéquipiers après une blessure au nez. (Photo : archives Georges Henz)

Le FC Ajoie-Monterri ne parvient pas à prendre ses distances sur la barre. Les footballeurs ajoulots de 2e ligue interrégionale ont concédé le match nul 2-2 contre Binningen samedi sur la pelouse de Courgenay. Le FCAM reste à la 9e place du classement. Il pointe à trois longueurs de son adversaire du jour, premier non relégable et à quatre points de la barre avec deux matches de plus au compteur.

Les hommes de Thierry Payet ont concédé l’ouverture du score à la 12e. Ils ont réagi rapidement en égalisant deux minutes plus tard par l’intermédiaire de Iago Quintas. Un scénario similaire s’est reproduit en deuxième mi-temps. Les Bâlois ont repris les devants à la 61e et le FC Ajoie-Monterri a recollé à la marque à la 72e grâce à Thibaut Huber. Les Jurassiens ont évolué à 11 contre 10 après l’expulsion de Mikail Tuncay Ocal dans le temps additionnel. L’équipe adverse a profité de cette situation pour se créer une ultime occasion qui a terminé sur le poteau ajoulot en toute fin de match . Le capitaine du FC Ajoie-Monterri Roman Huber a dû quitter ses partenaires à la 22e. Il s’est « potentiellement cassé le nez après avoir reçu un coup de coude », nous a confié le président du FCAM Jean Baptiste Petignat.

Les Ajoulots concèdent un quatrième match sans victoire en 2e ligue interrégionale. Ils tenteront de retrouver le chemin du succès le week-end prochain contre Zürich City. /fwo


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