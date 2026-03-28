Le FC Courtételle arrache le nul en fin de match

Les footballeurs vadais de 1re Ligue ont tenu en échec Black Stars 1-1 samedi en terre bâloise ...
Le FC Courtételle arrache le nul en fin de match

Les footballeurs vadais de 1re Ligue ont tenu en échec Black Stars 1-1 samedi en terre bâloise. Ils ont égalisé à la 87e minute.

Jérémy Ducommun a offert l'égalisation au FC Courtételle samedi. (Photo : archives Georges Henz). Jérémy Ducommun a offert l'égalisation au FC Courtételle samedi. (Photo : archives Georges Henz).

Une fois de plus, le FC Courtételle s’est montré décisif en fin de rencontre. La formation jurassienne a fait match nul contre Black Stars 1-1 samedi sur la pelouse des Bâlois. La troupe de François Marque a encaissé l’ouverture du score à la 40e minute sur « l’unique vraie occasion » des Rhénans selon Gautier Willemin, responsable technique du club vadais. Le FCC s’était, avant cela, créé « une première chance d’ouvrir le score » mais le tir croisé d’Antoine Rossé a terminé dans les bras du gardien.

Le FC Courtételle ne s’est pas avoué vaincu au retour des vestiaires. Comme lors de ses deux dernières sorties, il a fait trembler les filets en toute fin de rencontre. Jérémy Ducommun a inscrit le but égalisateur de la tête sur corner à la 87e minute. « C’était un match haché et les deux équipes ont eu du mal à se créer des occasions. On prend ce point », analyse Gautier Willemin.

Avec ce match nul, les « vert » restent invaincus depuis la reprise du championnat et six matches disputés. Ils conservent provisoirement le 3e rang du classement avec un point de retard sur la 2e place qualificative pour les finales d’ascension, avec un match de moins au compteur. /fwo


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Servette Chênois rêve d'une saison parfaite

Servette Chênois rêve d'une saison parfaite

Football    Actualisé le 28.03.2026 - 05:05

Breel Embolo: « Un joueur a fait la différence ce soir »

Breel Embolo: « Un joueur a fait la différence ce soir »

Football    Actualisé le 28.03.2026 - 00:55

La Suisse perd un match amical spectaculaire contre l'Allemagne

La Suisse perd un match amical spectaculaire contre l'Allemagne

Football    Actualisé le 27.03.2026 - 22:55

Murat Yakin aligne son onze type contre l'Allemagne

Murat Yakin aligne son onze type contre l'Allemagne

Football    Actualisé le 27.03.2026 - 19:57

Articles les plus lus

Roy Hodgson à la barre à Bristol City

Roy Hodgson à la barre à Bristol City

Football    Actualisé le 27.03.2026 - 14:29

Murat Yakin aligne son onze type contre l'Allemagne

Murat Yakin aligne son onze type contre l'Allemagne

Football    Actualisé le 27.03.2026 - 19:57

La Suisse perd un match amical spectaculaire contre l'Allemagne

La Suisse perd un match amical spectaculaire contre l'Allemagne

Football    Actualisé le 27.03.2026 - 22:55

Breel Embolo: « Un joueur a fait la différence ce soir »

Breel Embolo: « Un joueur a fait la différence ce soir »

Football    Actualisé le 28.03.2026 - 00:55

Lucerne ne reconduit pas le contrat de son coach Mario Frick

Lucerne ne reconduit pas le contrat de son coach Mario Frick

Football    Actualisé le 27.03.2026 - 13:51

Roy Hodgson à la barre à Bristol City

Roy Hodgson à la barre à Bristol City

Football    Actualisé le 27.03.2026 - 14:29

Murat Yakin aligne son onze type contre l'Allemagne

Murat Yakin aligne son onze type contre l'Allemagne

Football    Actualisé le 27.03.2026 - 19:57

La Suisse perd un match amical spectaculaire contre l'Allemagne

La Suisse perd un match amical spectaculaire contre l'Allemagne

Football    Actualisé le 27.03.2026 - 22:55

L'Italie à un match de la Coupe du monde, le Kosovo aussi

L'Italie à un match de la Coupe du monde, le Kosovo aussi

Football    Actualisé le 26.03.2026 - 23:39

Suisse - Allemagne: un premier gros test à trois mois du Mondial

Suisse - Allemagne: un premier gros test à trois mois du Mondial

Football    Actualisé le 27.03.2026 - 05:35

Lucerne ne reconduit pas le contrat de son coach Mario Frick

Lucerne ne reconduit pas le contrat de son coach Mario Frick

Football    Actualisé le 27.03.2026 - 13:51

Roy Hodgson à la barre à Bristol City

Roy Hodgson à la barre à Bristol City

Football    Actualisé le 27.03.2026 - 14:29