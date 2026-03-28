Le FC Courtételle arrache le nul en fin de match

Une fois de plus, le FC Courtételle s’est montré décisif en fin de rencontre. La formation jurassienne a fait match nul contre Black Stars 1-1 samedi sur la pelouse des Bâlois. La troupe de François Marque a encaissé l’ouverture du score à la 40e minute sur « l’unique vraie occasion » des Rhénans selon Gautier Willemin, responsable technique du club vadais. Le FCC s’était, avant cela, créé « une première chance d’ouvrir le score » mais le tir croisé d’Antoine Rossé a terminé dans les bras du gardien.

Le FC Courtételle ne s’est pas avoué vaincu au retour des vestiaires. Comme lors de ses deux dernières sorties, il a fait trembler les filets en toute fin de rencontre. Jérémy Ducommun a inscrit le but égalisateur de la tête sur corner à la 87e minute. « C’était un match haché et les deux équipes ont eu du mal à se créer des occasions. On prend ce point », analyse Gautier Willemin.

Avec ce match nul, les « vert » restent invaincus depuis la reprise du championnat et six matches disputés. Ils conservent provisoirement le 3e rang du classement avec un point de retard sur la 2e place qualificative pour les finales d’ascension, avec un match de moins au compteur. /fwo