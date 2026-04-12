Bassecourt-Courtételle : malheur au vaincu

Le FC Bassecourt accueille le FC Courtételle dans un derby sous haute tension ce dimanche à 14h30 aux Grands-Prés (en direct dès 14h15 sur RFJ). Les « jaune et noir » pointent au 13e rang du classement avant cette rencontre, avec deux points d’avance sur la barre. Les « verts » sont quant à eux 3es, à cinq longueurs de la 2e place.

Après une belle victoire contre Soleure, le FCB a craqué dans le derby d’il y a dix jours à Delémont. Alors qu’il menait 1-0 à la mi-temps, il s’est incliné 3-1 après un deuxième acte manqué : « On n’a joué qu’une mi-temps et on a été punis. Pourtant, on a eu les occasions de tuer le match », regrette encore Schadrac Nkusu, milieu de terrain des Vadais. « C’est souvent comme ça depuis la reprise. On peine à faire un match plein », ajoute le jeune homme de 21 ans. Ce dernier se dit toutefois confiant et estime que Bassecourt peut s’appuyer sur une ossature solide et un mental d’acier dans sa lutte pour le maintien. Les hommes de Ludovic Brugnerotto devront toutefois hausser le curseur offensif, eux qui n’ont inscrit que six buts en sept matches depuis la reprise.

En face, le FC Courtételle reste aussi sur une défaite amère. Il a perdu 3-1 à domicile contre Concordia Bâle la semaine passée. « Cette défaite fait mal mais on a à cœur de réagir », souffle l’attaquant de 20 ans Eliott Périat. Ce dernier est bien conscient que les faux pas ne pourront pas être nombreux ces prochaines semaines si le FCC entend jouer les finales. Le leader, la réserve de Grasshopper, semble hors de portée, alors que son dauphin Langenthal a gagné sept de ses huit matches depuis la reprise. La place de meilleur 3e est aussi en danger, sachant que le curseur est placé haut dans les autres groupes. Malgré tout, Eliott Périat se veut confiant : « Nous avons un groupe avec de la profondeur. On sait qu’on peut battre tout le monde. Mais il faut qu’on fasse preuve de régularité », analyse celui qui a souvent endossé le rôle de joker.





Des retrouvailles

Si beaucoup de joueurs se connaissent particulièrement bien dans ces deux équipes, deux hommes ont un vécu commun particulier. Les Jurassiens Schadrac Nkusu (FC Bassecourt) et Eliott Périat (FC Courtételle) se sont affrontés dès leur plus jeune âge sur les pelouses de juniors F, par exemple, Nkusu évoluant… au FCC et Périat avec le FC Haute-Ajoie. Les deux joueurs devenus amis se retrouvent ensuite dans l’équipe des moins de 12 ans du Team Jura. Ils poursuivent leur cursus ensuite à Neuchâtel où ils vivent sous le même toit, en famille d’accueil : « On a vécu de sacrés moments », sourient les deux hommes restés très proches. Jusqu’en moins de 19 ans, tous deux tapent le ballon à La Maladière, avant de revenir dans leur région. Eliott Périat s’engage alors avec les SR Delémont, en Promotion League, alors que Schadrac Nkusu est convaincu par le projet du FC Bassecourt. Les deux amis se croiseront ce dimanche sur les Grands-Prés mais laisseront les bons souvenirs de côté l’espace de 90 minutes ! /mle