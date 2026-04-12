Le FC Ajoie-Monterri tombe chez un cador du championnat

Le FC Ajoie-Monterri rate une occasion de se donner de l’air dans sa lutte pour le maintien en 2e ligue interrégionale. Alors que de nombreux concurrents directs ont égaré des points ce week-end, les footballeurs ajoulots n’ont pas réussi à en profiter chez un cador. Ils ont perdu 3-0 ce dimanche après-midi sur la pelouse synthétique de Zurich City, nouveau 3e du championnat. Le FCAM reste 9e classement avec quatre longueurs d’avance sur le premier relégable Bulach qui a joué un match de moins. Les hommes de Thierry Payet n’ont pas encore trouvé leur rythme depuis la reprise mi-mars. En quatre rencontres, ils ont concédé deux défaites et deux nuls et courent donc toujours après leur premier succès cette année en 2e ligue interrégionale. Le FCAM recevra la visite du leader Thalwil samedi prochain. /nmy