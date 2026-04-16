Aurélien Chappuis et Nathan Garcia : le match d’une vie dans le viseur

Il ne reste plus qu’une marche à gravir pour Aurélien Chappuis et Nathan Garcia. Les deux footballeurs jurassiens qui évoluent en Challenge League disputent ce week-end les demi-finales de la Coupe de Suisse. L’équipe du milieu de terrain vadais, Yverdon, défie St-Gall dimanche après-midi, alors que les Lausannois de l’Ajoulot se frotteront à Grasshopper samedi soir.

Si les deux Jurassiens reconnaissent que le défi est de taille, ils veulent cultiver leur rêve de jouer cette finale au Stade de Suisse le mois prochain, à Berne. Yverdon et le SLO peuvent s’appuyer sur de récents exploits pour entretenir la flamme de l’espoir.





La course contre-la-montre d’Aurélien Chappuis

Taulier du 3e de Challenge League Yverdon-Sport, Aurélien Chappuis sort d’une période difficile. L’enfant de Bassecourt a souffert d’une infection à un pied qui l’a tenu éloigné des terrains pendant une dizaine de jours. Il a repris l’entraînement en début de semaine avec la ferme intention d’être papable pour l’affiche de dimanche. A 32 ans, Aurélien Chappuis est le troisième joueur le plus utilisé cette saison par son entraîneur Adrian Ursea. Par le passé, le Jurassien a connu de belles aventures en Coupe de Suisse, notamment avec Etoile Carouge. « Je n’ai jamais atteint ce stade de la compétition. J’ai fait plusieurs quarts. (…) St-Gall, c’est un beau challenge. (…) J’ai perdu déjà trois fois contre St-Gall, dont deux fois avec Carouge. Si je peux une fois me qualifier, c’est avec grand plaisir. Si c’est celle-là, ce serait probablement la plus belle. On va tout donner pour se qualifier », affirme Aurélien Chappuis qui a retrouvé le Nord vaudois l’été passé après y avoir déjà joué entre 2016 et 2018. Pendant son parcours en Coupe de Suisse cette saison, Yverdon a déjà sorti deux équipes de Super League, Servette et Lausanne.