Aurélien Chappuis et Nathan Garcia : le match d’une vie dans le viseur

Il ne reste plus qu’une marche à gravir pour Aurélien Chappuis et Nathan Garcia. Les deux footballeurs jurassiens qui évoluent en Challenge League disputent ce week-end les demi-finales de la Coupe de Suisse. L’équipe du milieu de terrain vadais, Yverdon, défie St-Gall dimanche après-midi, alors que les Lausannois de l’Ajoulot se frotteront à Grasshopper samedi soir.
Si les deux Jurassiens reconnaissent que le défi est de taille, ils veulent cultiver leur rêve de jouer cette finale au Stade de Suisse le mois prochain, à Berne. Yverdon et le SLO peuvent s’appuyer sur de récents exploits pour entretenir la flamme de l’espoir.
La course contre-la-montre d’Aurélien Chappuis
Taulier du 3e de Challenge League Yverdon-Sport, Aurélien Chappuis sort d’une période difficile. L’enfant de Bassecourt a souffert d’une infection à un pied qui l’a tenu éloigné des terrains pendant une dizaine de jours. Il a repris l’entraînement en début de semaine avec la ferme intention d’être papable pour l’affiche de dimanche. A 32 ans, Aurélien Chappuis est le troisième joueur le plus utilisé cette saison par son entraîneur Adrian Ursea. Par le passé, le Jurassien a connu de belles aventures en Coupe de Suisse, notamment avec Etoile Carouge. « Je n’ai jamais atteint ce stade de la compétition. J’ai fait plusieurs quarts. (…) St-Gall, c’est un beau challenge. (…) J’ai perdu déjà trois fois contre St-Gall, dont deux fois avec Carouge. Si je peux une fois me qualifier, c’est avec grand plaisir. Si c’est celle-là, ce serait probablement la plus belle. On va tout donner pour se qualifier », affirme Aurélien Chappuis qui a retrouvé le Nord vaudois l’été passé après y avoir déjà joué entre 2016 et 2018. Pendant son parcours en Coupe de Suisse cette saison, Yverdon a déjà sorti deux équipes de Super League, Servette et Lausanne.
Aurélien Chappuis : « Je me réjouis de vivre cette expérience. »
Nathan Garcia pour retrouver les émotions énormes de 2023
L’attaquant ajoulot Nathan Garcia est de retour sur le devant de la scène avec le Stade Lausanne Ouchy. Avec les Vaudois, le Jurassien avait fêté une promotion en Super League en juin 2023. Depuis, l’effectif des Lausannois a beaucoup évolué. Il n’en demeure pas moins que les hommes de Dalibor Stevanovic ont de l’appétit. Ceux-ci pointent au 4e ang de Challenge League et ont sorti deux formations de l’élite en Coupe de Suisse, Winterthour et Lucerne. A 26 ans, Nathan Garcia vit une saison en dents de scie, entre titularisations et rôle de joker. Il a inscrit quatre buts depuis le début de l’exercice en Challenge League. Cette finale de coupe, celui qui est arrivé dans le chef-lieu vaudois en 2022 en provenance de Bienne en fait un très grand objectif. Nathan Garcia sait que la marche sera élevée contre Grasshopper, l’actuel avant-dernier de Super League. Elevée mais pas insurmontable : « Cela reste quand même une équipe de Super League avec de bonnes qualités. (…) On les respecte mais quand l’arbitre sifflera samedi soir, il n’y aura plus d’équipe de Super League ou de Challenge League. On va jouer comme si c’était le dernier match de notre vie », s’exclame Nathan Garcia qui rêve, comme Aurélien Chappuis, de représenter le Jura lors de la finale le 24 mai dans la capitale. /mle