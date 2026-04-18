Le FC Courtételle renoue avec la victoire

Le FC Courtételle peut fêter la victoire grâce à Antoine Rossé. La formation jurassienne de 1re Ligue de football a battu Schötz 2-0 samedi après-midi sur la pelouse du Centre Sportif. Les deux buts de la rencontre ont été marqués par l’attaquant du cru. Antoine Rossé a ouvert le score en début de rencontre. Il a fait trembler les filets lucernois pour la première fois à la 9e minute de jeu. Le numéro 11 des « Verts » a donné un peu d’air à ses coéquipiers en inscrivant le 2-0 à la 73e minute de jeu.

Les hommes de François Marque renouent avec le succès après deux revers consécutifs en 1re Ligue. Ils conservent la 3e place du classement et mettent la pression sur Langenthal. Le FCC revient à deux longueurs de la deuxième place, synonyme de finales d’ascension. Il compte toutefois un match de moins sur les Bernois qui jouent dimanche. /fwo