Le FC Courtételle goûtera à nouveau aux joies de la Coupe de Suisse

Les footballeurs vadais ont battu Mendrisio 1-0 mercredi soir au Tessin pour décrocher leur ...
Le FC Courtételle goûtera à nouveau aux joies de la Coupe de Suisse

Les footballeurs vadais ont battu Mendrisio 1-0 mercredi soir au Tessin pour décrocher leur ticket lors du 2e tour qualificatif et participer au tour principal de la compétition la saison prochaine.

La réussite d'Adrien Jeker a suffi au bonheur du FCC. (Photo : archives Georges Henz) La réussite d'Adrien Jeker a suffi au bonheur du FCC. (Photo : archives Georges Henz)

Le FC Courtételle assure sa place en Coupe de Suisse la saison prochaine. Les footballeurs jurassiens sont allés battre Mendrisio 1-0 mercredi soir au Tessin lors du 2e tour qualificatif. Ce duel entre les deux formations de 1re Ligue avait été annulé mi-mars à cause de la pluie et d’un terrain impraticable. Cette seconde tentative a donc souri aux hommes de François Marque. Les Jurassiens ont inscrit l’unique but du match juste avant le quart d’heure de jeu par l’intermédiaire d’Adrien Jeker. Ils ont ensuite su garder cet avantage malgré l’expulsion de l’ailier Hugo Casane à la 86e après un second avertissement. Le FCC retrouvera donc la Coupe de Suisse après avoir vécu un 32e de finale contre Young Boys l’été passé. /nmy


 

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