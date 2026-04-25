Les SRD passent sur la barre

Les SR Delémont retrouvent le bon côté de la barre. Les Jurassiens se sont imposés sur le terrain de Zoug 2-0 samedi en 1re Ligue de football. Ils quittent la zone rouge grâce à cette victoire chez le 9e de la hiérarchie.

Les SRD se sont montrés dangereux dès l’entame avec un bon centre de la recrue hivernale Alan Dzabana pour la tête de Yoroma Jatta, mais le ballon est passé à quelques centimètres du cadre (3e). Le buteur jurassien a pu se consoler au quart d’heure de jeu en ouvrant le score. Les « jaunes et noir » ont récupéré un ballon haut et Sekouna Camara a pris de vitesse le défenseur sur l’aile gauche pour offrir un caviar à Yoroma Jatta. Les joueurs de Lulzim Hushi ont gardé la maîtrise de la rencontre et ont maintenu la pression sur une défense zougoise qui s’est montrée fébrile à plusieurs reprises. Ils sont passés tout proche de doubler la mise à la 34e. Alan Dzabana a réalisé une belle percée dans l’axe, suivie d’un une-deux avec Yoroma Jatta, mais sa reprise est passée juste sur la droite du poteau. Les locaux ont retrouvé quelques forces, mais ce sont les Jurassiens qui ont fait le break dans le temps additionnel. Yoroma Jatta, encore lui, a donné deux longueurs d’avance à son équipe. Bien servi par un petit ballon piqué d’Adam Assmy après une nouvelle récupération haute, il a trompé le gardien en deux temps pour s’offrir un doublé et rentrer sereinement au vestiaire.





Une seconde période tout en maîtrise

Les Zougois sont revenus sur la pelouse avec une équipe remaniée par trois changements, sans pour autant faire sourciller les SRD. Les Jurassiens se sont d’ailleurs offert la première grosse occasion de la mi-temps sur un geste acrobatique de Yoroma Jatta, mais le ballon est resté trop centré pour que l’attaquant puisse s’offrir un triplé. Le match s’est équilibré avec des joueurs locaux qui ont relevé la tête, sans parvenir toutefois à se montrer réellement dangereux devant le portier Maël Zaugg. Le score aurait pu être encore plus favorable aux SRD avec deux grosses occasions dans les dernières minutes. Bien lancé dans la profondeur à deux reprises, Fares Toumi a d’abord vu son lob s’écraser sur le filet supérieur, avant de buter sur le gardien zougois en un contre un.

Les SR Delémont profitent de la défaite de Besa chez la lanterne rouge Old Boys 5-0 pour s’extirper de la zone de relégation. Ils grimpent au 14e rang juste au-dessus de la barre, avec un point d’avance sur les Biennois, alors qu’il reste cinq matches de championnat. /cra