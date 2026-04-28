L’approche du football en douceur

Le programme UEFA Playmakers, distillé notamment à Moutier, permet aux jeunes filles de s’initier ...
L’approche du football en douceur

Le programme UEFA Playmakers, distillé notamment à Moutier, permet aux jeunes filles de s’initier au football à travers des histoires de Disney.

Plusieurs jeunes filles ont pris d'assaut Chalière pour l'entraînement du programme UEFA Playmakers. Plusieurs jeunes filles ont pris d'assaut Chalière pour l'entraînement du programme UEFA Playmakers.

Taper dans le ballon rond en investissant l’univers de la Reine des Neiges ou de Vaiana : concept original développé pour attirer les jeunes filles de 5 à 8 ans dans les clubs de football. Une cinquantaine d’entités ont adopté le programme UEFA Playmakers dans notre pays, dont le FC Moutier qui l’applique depuis bientôt deux ans. Le projet, qui a aussi été lancé à Vicques, doit servir d’initiation au football entre filles. Chaque entraînement est guidé par une histoire de Disney qui sert de fil rouge. Les joueuses acquièrent les fondamentaux du ballon rond, elles qui font de la conduite de balle, des passes ou encore des frappes.


Un grand succès

Le programme UEFA Playmakers vit sa deuxième saison à Chalière et le succès est au rendez-vous. « On est très satisfaits », souligne Nicolas Pugnant-Gros, responsable du football féminin au sein du FCM. « Cela permet d’accrocher les filles qui ne veulent pas jouer avec les garçons », affirme-t-il, convaincu que ce chemin peut favoriser le développement du football féminin. A Moutier, les filles se pressent au portillon, notamment lors des entraînements du programme le samedi matin. Nicolas Pugnant-Gros explique cet engouement : « Les filles rentrent à la maison, en parlent aux parents. A l’école, elles en parlent aux copines. Il y a beaucoup de copines de classe. Je pense que ça vient du fait qu’elles se sentent à l’aise sur les terrains et qu’elles ont envie de partager ça avec d’autres copines. » Le FC Moutier veut profiter du succès d’UEFA Playmakers pour développer le football féminin au sens large et à différents échelons. Par exemple, certaines filles donnent des coups de main lors des initiations pour les filles de 5 à 8 ans, ce qui peut susciter des vocations d'entraîneures. Erica, 13 ans, en fait partie : « J’ai envie de transmettre ma passion aux petites », sourit cette passionnée. Pour sûr, les matinées d’initiation sont animées et remplies de bonne humeur à Chalière. /mle-cra

Reportage lors d'un entraînement du programme UEFA Playmakers à Moutier

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